Geweldige beelden: Djokovic speelt auto kwijt op Amerikaanse parking

18 augustus 2018

Uw auto niet meer terugvinden in het donker. Het kan iedereen overkomen. Vraag maar aan Novak Djokovic. De Serviër verzekerde zich eerder van de halve finales in Cincinnati, waarna de gewezen nummer één na afloop hopeloos op zoek was naar zijn auto. En dat leverde geweldige beelden op. “Mamma Mia, waar is mijn Tesla?”