Geweldig: Duitse derdeklasser haalt bekende horrorfilm naar boven om Dortmund angst in te boezemen Xander Crokaert

08u54 0 rv 'Saw' in het stadion van derdeklasser FC Magdeburg.

Opmerkelijk beeld gisteren in de derde ronde van de Duitse beker. Derdeklasser FC Magdeburg verwelkomde Borussia Dortmund op een wel héél aparte manier. “Je denkt dat het voorbij is, maar het spel moet nog beginnen.” Een bekende quote uit de film ‘Saw’, wiens gezicht ook in de tribune aanwezig was. Geweldig gedaan. Toch waren de troepen van Peter Bosz allerminst onder de indruk. Dortmund won eenvoudig met 0-5-forfaitcijfers.

MAD: Third-division German side FC Magdeburg welcome Dortmund to their ground with this. 😳🇩🇪🔥

