Gevaarlijke internettrend bereikt ook sportwereld: Batshuayi en bekendste Brugse WAG wagen zich aan vreemde 'challenge'

21 juli 2018

12

Dat de gevaarlijke #InMyFeelings-challenge flink aan populartiteit wint, kon u hier al lezen. Voor de challenge springen mensen uit een rijdende wagen en beginnen ze te dansen op de tonen van de hit In My Feelings van de Canadese rapper Drake. En de vreemde hype heeft ook de sportwereld bereikt. Rode Duivel Michy Batshuayi, die het in Los Angeles wel veilig vanuit een stilstaande wagen deed, en Dorothée Poulain (de wederhelft van Club Brugge-verdediger Benoit, red.) gaven inmiddels al het beste van zichzelf.

🕺🏾 #InMyFeelingChallenge do you Love me ? 😍❤️ @theshiggyshow #dotheshiggy Een foto die is geplaatst door null (@mbatshuayi) op 21 jul 2018 om 01:01 CEST

Gym mood 💯😂 #inmyfeelingschallenge pic.twitter.com/7GNnX6jKqn Jerome Boateng(@ JB17Official) link

Kyky, do you love me ? 🇫🇷 @KMbappe #InMyFeelingsChallenge #DoTheShiggy 🕺🏾 pic.twitter.com/bd16FFRxYC Benjamin Mendy ⭐️⭐️(@ benmendy23) link

Het begon allemaal heel onschuldig, met fans die hun beste moves bovenhaalden en daar bergen likes mee scoorden. Opeens begonnen mensen echter ook te ‘dansen’ terwijl ze uit rijdende auto’s sprongen. En dat liep meer dan eens verkeerd af. Hieronder een overzicht van enkele minder geslaagde pogingen: