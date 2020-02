Geslaagd of niet? Bekende chocolatier maakt chocoladebeeld van Cristiano Ronaldo Redactie

25 februari 2020

Een Portugese chocolatier, Jorge Cardoso, heeft een chocoladebeeld van Cristiano Ronaldo gemaakt. De man deed er zo’n 200 uur (ruim 8 dagen) over om het ‘kunstwerk’ te voltooien. Het beeld weegt 120 kilogram en is 1,87 meter hoog. “Ik heb nog geen reactie van Ronaldo gekregen. Hopelijk komt die er nog, wie weet”, aldus Cardoso, die in 2018 werd uitgeroepen tot wereldkampioen artistieke chocoladesculptuur. Geslaagd of niet? Oordeel vooral zelf.

