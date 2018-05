Geregeld zes maaltijden per dag, copieus ontbijt en dol op vis: het straffe dieet dat Ronaldo aan de absolute top houdt Hans Op de Beeck

23 mei 2018

17u17

Bron: Le10Sport, FourFourTwo 0 Time-out Cristiano Ronaldo kan zaterdag in Kiev voor de vijfde keer de Champions League winnen. Het wordt zijn zesde finale. Bijna altijd met een hoofdrol voor de posterboy annex spierbundel uit Madeira. Deels met dank aan zijn dieet, dat hij de laatste jaren op punt gesteld heeft.

Net als de voorbije zeven seizoenen heeft Cristiano Ronaldo dit seizoen alweer de kaap gerond van de vijftig goals, in alle competities. Op z'n 33ste lijkt de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal fitter dan ooit. 't Is alleszins een feit dat CR7 nauwelijks gekwetst is, laat staan dat hij voor langere tijd in de lappenmand ligt. Onlangs lekte via het radiostation Deportes Cope uit dat data van recente fysische testen aantonen dat de Portugese superster het lichaam heeft van een 23-jarige, iemand die dus tien jaar jonger is dan hem. Toen hij nog voor Manchester United speelde, was er een mythe rond Cristiano als zou hij tot 3.000 sit-ups per dag doen. Enkele jaren later door hemzelf ontkracht: "Ik heb nog wel wat anders te doen dan sit-ups hoor (lacht)... Ik weet zelfs niet of ik wekelijks wel aan 1.000 raak. Het klopt wel dat ik elke week drie tot vier keer apart in de fitness zit."

Waar Ronaldo ook een freak in is, zijn z'n maaltijden. Onlangs stelde hij nog dat regelmatig eten, een van de redenen van zijn succes is. Zo gaf hij toe dat hij dagelijks geregeld zes keer de voeten onder de tafel schuift. En zeker niet altijd voor caloriearme gerechten. Hoeft natuurlijk ook niet voor een profvoetballer die er een stevig trainingsritme op nahoudt. Cristiano heeft ook alles behalve een extreem laag vetpercentage. 7% bedraagt dat, voor topatleten is dat zeker niet uitzonderlijk. Michy Batshuayi, om maar een voorbeeld te noemen, zit daaronder. Wel teert Ronaldo op een spiermassa van 50% en dat is wel meer dan bovengemiddeld: bij de meer doorsnee voetballer stijgt dat nauwelijks boven de 46% uit.

Dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is, weet Cristiano duidelijk als geen ander. Dat mag best copieus: croissants, ham en kaas, toast met avocado en yoghurt. Als Portugees uit de regio Madeira heeft Ronaldo een speciale voorkeur voor fruit en fruitsap. Volgens Luis Lavrador, de chef-kok van het Portugese elftal, houdt Ronaldo van peer-, appel- of ananassap, maar is hij ook dol op koffie.

Over naar de lunch en dan grijpt Cristiano graag naar een gerecht met vis. Lavrador aan Le10Sport: "Ronaldo eet graag en veel, maar wat hij het liefst eet is vis. Goudbrasem, zwaardvis of zeebaars zijn z'n favorieten."

Dat Ronaldo echt wel gek is op vis, blijkt ook uit de foto hieronder, waar hij sardientjes uit een blik op brood heeft gedaan. Met het onderschrift: "Wil je ook wat?" Zoete snacks zal hij tot een absoluut minimum beperken.

Ronaldo zweert vooral bij onbewerkte producten zoals "vers fruit, groenten, volkoren granen en magere eiwitten." Een aardig voorbeeld is het bord hieronder met hardgekookte eieren, tonijn en tomaten. Zelfs met een bord calamares als nevengerecht.

Aan FourFourTwo vertelde hij dat proteïnes de sleutel zijn wat betreft zijn eetgewoontes. Om eraan toe te voegen: "Ik vermijd dingen die slecht voor me zijn zoals alcohol, gesuikerde dranken of verzadigde vetten."

Ronaldo zweert niet bij vis alleen. Wanneer hij op restaurant gaat, houdt hij ook van een goede steak met een salade. Hopelijk doet hij dat wel niet in bloot bovenlijf.

Maar zijn absolute favoriet is Bacalhau à Brás, geknipt voor het avondeten. Bacalhau is een typisch Portugese specialiteit die wordt gemaakt van reepjes gezouten kabeljauw, uien en dunne frietjes. Dit alles wordt gemengd met roerei en gegarneerd met olijven en peterselie.