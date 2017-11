Geplaatst voor het WK, groot feest en tóch kreeg deze Zweed na afloop nog onder zijn vijs van zijn ravissante vrouw Yari Pinnewaert

Zweden plaatste zich afgelopen maandag ten koste van Italië voor het WK voetbal van komende zomer in Rusland. Na affluiten barstte er bij de geelhemden een feest van formaat los op het veld in San Siro, maar eens terug thuis kreeg Mikael Lustig al snel onder zijn vijs van Josefin, sinds jaar en dag zijn steun en toeverlaat. Niet omdat hij te zwaar was doorgezakt, wél omdat hij voor de wedstrijd zijn boekje te buiten was gegaan volgens de blondine…

Lustig verkar skrika: ”Jävla fittor” efter att italienarna buat nationalsången pic.twitter.com/KgAxd7ipiS Dill(@ DillF) link

Even recapituleren: tijdens het Zweedse volkslied vonden de Italiaanse fans er niet beter op om dat in alle maten van het mogelijke te verstoren. Allerminst naar de zin van Lustig, die na het lied iets riep wat vrij kan vertaald worden als “vuile klootzakken”. De 30-jarige verdediger moest er zich dan ook niet om vragen toen hij terug huiswaarts keerde. “De meesten zullen wel hebben gezien dat ‘Micke’ niet bepaald lieve woorden riep na het volkslied”, zo schreef Josefin, een modeontwerpster, op haar blog. “Of ik achter die woorden sta? Neen. Zijn dat woorden die hij of iemand anders in ons gezin gebruikt? Absoluut niet. Natuurlijk heb ik het hierover gehad met mijn man en hij gaf toe dat het een ongelofelijk foute woordkeuze was. Maar in het heetst van de strijd zeg je soms dingen zonder nadenken – dat doen we waarschijnlijk allemaal.”

Het stel Lustig heeft samen twee dochters, zoals op onderstaand Instagrambeeld te zien:

Daddy's biggest fans! Russia here we come 🇸🇪💛💙 WOW!! So proud 🙌🏼 @mikaellustig Een foto die is geplaatst door Josefin Lustig (@josefinlustig) op 13 nov 2017 om 23:21 CET

So happy to be home! ♥️ @bigtime_jimmy #newblogpost JOSEFINLUSTIG.COM Een foto die is geplaatst door Josefin Lustig (@josefinlustig) op 14 okt 2017 om 08:39 CEST

JOSEFINLUSTIG.COM ♥️ #newblogpost Een foto die is geplaatst door Josefin Lustig (@josefinlustig) op 23 sep 2017 om 20:14 CEST