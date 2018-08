Gepikeerde Mourinho geeft vrouwelijke journaliste veeg uit de pan: "Je moet fantastisch zijn in je job als je praat over chemie tussen de spelers" MH

20 augustus 2018

11u06

Bron: dailymail.co.uk 0

't Was niet ingecalculeerd bij Manchester United, de nederlaag gisterenmiddag in en tegen het bescheiden Brighton (3-2). De eerste competitiegoal van Romelu Lukaku baatte niet. De Mancunians al op de tweede speeldag met de billen bloot. Vooral de manier waarop zinde een na afloop gepikeerde José Mourinho allerminst.

"We maakten fouten en voor die fouten werden we bestraft", blijft The Special One in een interview bij beIN Sport-journaliste Carrie Brown in eerste instantie nog rustig. Wanneer Brown een gebrek aan communicatie en chemie tussen de spelers aanhaalt, reageert de Portugees op geheel eigen wijze sarcastisch. "Je moet fantastisch zijn in je job als je praat over de chemie tussen de spelers."