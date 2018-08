Gent-speler maakt zich niet populair bij buurtbewoners: "Uw avondlijk geschreeuw was heel storend" DMM

04 augustus 2018

09u51 5 Time-out Sigurd Rosted is sinds nieuwjaar de rots in de branding achteraan bij AA Gent. De 24-jarige Noor kwam in de winter over van Sarpsborg, maar daar waren zijn naaste buren vorige week niet zo tevreden mee.

Ken je dat gevoel wanneer een voetbalwedstrijd het beste en het slechtste in je naar bovenhaalt? Sigurd Rosted ongetwijfeld wel. De Noor, nog steeds een supporter van zijn jeugdclub Sarpsborg, overkwam het vorige week in het Europa League-duel tussen zijn ex-club en het Zwitserse Sankt Gallen.

Sarpsborg wist zich in de tweede kwalificatieronde van de Europa League voorbij de Zwitsers te wurmen na een 1-0-zege in de terugwedstrijd. Uiteraard tot groot jolijt van Rosted. De Noor schreeuwde zijn hele omgeving wakker van blijdschap, maar dat was nu net wat de buurtbewoners in Gent duidelijk niet konden smaken.

"Beste buurman", begon een briefje de volgende dag aan Rosted. "Mogen wij u uitdrukkelijk vragen uw avondlijk geschreeuw achterwege te laten. Dit was bijzonder storend en niet voor herhaling vatbaar. Daarenboven is het in strijd met het huisreglement. Dit geldt als een éénmalige waarschuwing."

Rosted zag er de humor van in en tweette het kattenbelletje gisteren de wereld in. "Sarpsborg speelt niet elke dag in de Europa League. Blijkbaar willen de buren me hier niet in dat gevecht laten meeleven..." Benieuwd of Rosted volgende donderdag in het treffen tussen Sarpsborg en het Kroatische Rijeka opnieuw even enthousiast voor de buis zal zitten.

Det er jo ikke hver dag Sarpsborg spiller i Europa. Teit av nabolaget å ikke la meg leve meg inn i kampen #Sarp08 #EuropaLeague

«Må vi uttrykkelig be om at gårsdagens skriking var i går veldig forstyrrende og ikke verdt å gjenta og i tillegg i strid med husets regler» pic.twitter.com/TviiNTKSnc Sigurd Rosted(@ SRosted) link