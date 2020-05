Genie Bouchard over haar liefdesleven en slechtste date ooit: “Elke 20 minuten spurtte hij naar de toiletten” ODBS

25 mei 2020

18u27

Bron: instagram bobmenery 0 Time Out De meest begeerlijke (online) date tijdens de quarantaine, blijft Genie Bouchard (26). Nadat een fan vorige week nog 78.600 euro neertelde om met haar straks op stap te kunnen, is er nu opnieuw Bob Menery. De social media-ondernemer en podcaster schonk onlangs al eens 4.400 euro om wat vragen te kunnen stellen aan de Canadese tennisster en deed dat nu opnieuw. Ditmaal hoorde hij Genie uit over haar liefdesleven. Voorlopig nog geen al te groot succes, zo blijkt.



Menery (32) had er net als vorige keer een bedrag van 4.400 euro voor over om in te breken tijdens de Instagram Live die de bekende Amerikaanse presentatrice Allie LaForce op regelmatige basis heeft met Bouchard tijdens de quarantaine. En omdat het geld naar het goede doel in de strijd tegen Covid-19 gaat, kon Bouchard het alweer niet over het hart krijgen om ‘nee’ te zeggen. En meteen ook goeie content voor de man zijn podcast, ‘Zapped’.

Hij had een etentje gepland, maar we kwamen er beiden al snel achter dat dat niet het beste idee zou zijn Bouchard over haar slechtste date ooit

Het moet gezegd dat Menery de intieme vragen niet schuwde. Bouchard was aanvankelijk niet happig om echt te antwoorden - ze heeft het zelden over haar echte privéleven - en al zeker niet via Zoom met iemand die ze nauwelijks kent. Zo kwam Bouchards allerslechtste date ooit aan bod. “Iemand nam me ooit eens mee naar het strand”, aldus het gewezen nummer 5 op de WTA-ranking (nu slechts 332). “Tot hij last had van wat achteraf een voedselvergiftiging bleek te zijn. Elke twintig minuten moest hij een spurtje zetten richting de toiletten. Een totale ramp. We probeerden erna telkens chill te zijn en wat plezier te maken, maar hij bleef me maar alleen laten. De bosjes in, de toiletten van het clubhuis,... Echt verschrikkelijk. Hij had een etentje gepland, maar we kwamen er beiden al snel achter dat dat niet het beste idee zou zijn. ‘Wat als we dat restaurant laten vallen?’, vroeg hij me. En ik: ‘Dat is goed, kan je me dan ook meteen thuis afzetten? Daaaag!’”

Haar beste date, die vond dan weer plaats op een boot waarop ze uitgenodigd werd. Waarna Bouchard het niet kon laten Menery te plagen. “Heel wat beter dan een date via Zoom. Waar is mijn boot, Bob?” Of, toen Menery haar bij de start virtuele rozen overhandigde: “Een echte man zou die me laten bezorgen via een koerierdienst, toch?” Genie vertelde ook dat ze “vier tot vijf kinderen wil” en dat de langste relatie die ze ooit heeft gehad, “een paar jaar” heeft geduurd. Of ze ook echt verliefd was op die partner, wou ze voor zichzelf houden. Wel dat ze er drie echte relaties heeft opzitten, waarvan de laatste meer dan een jaar geleden eindigde.

“Het is moeilijk om mensen te ontmoeten omdat ik haast continu op reis ben. Haast wekelijks een andere stad, leer dan maar eens iemand deftig kennen”, vertelde Bouchard. “En je weet ook niet of die persoon bij jou wil zijn louter omdat hij een fan is. Ik wil niet iemand die opkijkt naar mij. Hoe vind je zo iemand oprecht? Niet makkelijk.” Op een gegeven moment beoordeelt Bouchard haar virtuele afspraakje met een 6 op 10 voor zijn datingskills. “Ik vind je toch meteen wat te veel vragen stellen.” Menery was teleurgesteld met zijn 6, maar die bleek uiteindelijk wel voldoende om een tweede, ditmaal levensechte, date met de tennisster te versieren. Hij is dan wel iets te klein voor haar (1m75), zoals ze aangaf, maar hun liefde voor pina colada kon dat euvel verhelpen.

