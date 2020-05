Genie Bouchard beproeft haar geluk op populaire datingsite (maar aan haar openingszin is nog wat werk) TLB

20 mei 2020

19u59

Bron: Instagram, TVA Sports 0 Time-out Uitgelezen kans voor de fans van Eugenie ‘Genie’ Bouchard (26) in haar vaderland Canada. De tennisster heeft zich aangemeld op de datingsite Bumble en mensen in Canada kunnen zo voortaan met haar matchen. Aan haar manier om het ijs te breken, is evenwel nog wat schaafwerk...

Wist u dat Genie Bouchard recent is overgeschakeld van een dubbelhandige naar een éénhandige backhand? Mogelijk niet. Maar misschien had u wél meegekregen dat een fan liefst 85.000 dollar (78.600 euro) betaalt voor een date met de Canadese. Zo gaat dat bij Bouchard. En daar lijkt ze zich ook bitter weinig van aan te trekken. Een paar dagen nadat haar lucratief afspraakje (waarvan opbrengst naar het goede doel gaat, red.) viraal ging, pakt de 26-jarige speelster op Instagram al opnieuw uit met een extrasportieve stunt.

Bouchard, afgegleden naar plek 332 op de WTA-ranking, deelde trots mee aan haar volgers dat ze tegenwoordig een account heeft op datingsite Bumble. Voor de duidelijkheid: het gaat om een betaald partnerschap, maar Bouchard vatte de koe wel meteen bij de horen. Zo toonde ze trots hoe ze uitpakte met een eerder originele openingszin. “Dus... hou je van quesadillas (Mexicaanse gevulde tortilla’s, red.)?”, wilde ze van iemand weten. Niet veel later vroeg Bouchard haar volgers dan maar tips om het ijs te breken.

“Super eenzaam”

De Canadese is al een tijdje vrijgezel en ze maakt er geen geheim van dat ze de lockdown liever aan de zijde van een geliefde had doorgebracht. “Ik ga niet klagen, maar ik denk dat quarantaine zoveel leuker zou zijn met een vriendje”, schreef ze eerder op Twitter. In een Instagram Live gaf ze wat meer duiding bij die tweet. “Ik weet nog hoe ik toen dacht, ‘Verdorie, wat zou het leuk zijn om met iemand samen te zijn, je zou zoveel tijd hebben voor elkaar’. Twee dagen na mijn tweet vertelde mijn agent me dat zijn mailbox uitpuilde van de sollicitaties. Hij stuurde me er enkele door en er zaten werkelijk hilarische exemplaren tussen. Maar ik voel me super eenzaam. Ik ben letterlijk helemaal alleen. Stel je voor dat je nu in de absolute beginfase zit van een relatie. Daar is quarantaine toch perfect voor?”

“We weten niet wanneer we opnieuw matchen kunnen spelen. Mentaal is dat lastig”

Intussen kan Bouchard, die in Las Vegas verblijft, wel opnieuw trainen. Haar nieuwe coach heeft een privé-gym en daar kan ze zich naar hartenlust in het zweet werken. Maar toch mist ze de toernooien, zo geeft Bouchard vandaag aan in een interview met TVA Sports. “In het begin heb ik het echt lastig gehad en daarom ben ik echt wel opgelucht dat ik al opnieuw buiten kan trainen”, zo geeft ze toe. “Maar voorts blijven we allemaal in het duister tasten. ‘t Is een lastige periode, voor alle spelers en speelsters. We weten niet wanneer we weer zullen kunnen spelen en mentaal is dat gewoon moeilijk. Ik wil mijn job gewoon weer kunnen uitvoeren en hopelijk kan dat snel weer. Er wordt gesproken over 1 augustus, maar dat moeten we nog zien. In Montréal zal ik sowieso niet kunnen tennissen dit jaar en dat maakt me triest.”

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend Genie Bouchard(@ geniebouchard) link

ATP gaat spelers met mentale problemen bijstaan

Bouchard heeft het moeilijk met de situatie en dat geldt voor heel wat mensen uit het tennis. De ATP, de bond van mannelijke professionele tennissers, gaat alleszins bijstand bieden aan zijn spelers die te maken krijgen met psychische problemen tijdens de coronacrisis. “Zeker voor laag geklasseerde tennissers kan de lockdown zorgen voor veel onzekerheid en angst”, zei ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi vandaag. “Mentaal sterk zijn is bij tennis net zo belangrijk als fysieke kracht en het zorgen voor de mentale gezondheid van onze spelers en staf is een topprioriteit voor ons. Iedereen heeft zich aangepast aan de quarantaine en heeft minder fysieke activiteiten gehad tijdens de pandemie, maar dit kan een bijzonder nadelig effect hebben op professionele atleten die gewend zijn aan een bepaalde trainingsstructuur en dagelijks spelen.”

Bekijk ook: 80.000 euro voor date met Genie Bouchard: “Dit is geschift!”



