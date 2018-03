Geniale stemmenimitator duikt weer op: dit keer Oliver Naesen aan de beurt XC

23 maart 2018

Mensen uit de wielerwereld kennen hem intussen: Jonathan Bockstael. Die laatste imiteert in zijn vrije tijd stemmen van bekende mensen uit de sportwereld. Onder meer Frank Vandenbroucke, Jurgen Van den Broeck en Fabian Cancellara passeerden in het verleden de revue. Dit keer: Oliver Naesen. Geniet hierboven even mee.