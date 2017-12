Gelukzak blijft geluk hebben: knappe tennisster zinspeelt nu ook op relatie met haar twitterdate die uit het niets kwam Hans Op de Beeck

12u34 5 twitter geniebouchard Time-out Eugenie Bouchard mag dan wel nog nauwelijks een wedstrijd kunnen winnen, ze toont wel dat ze een vrouw van haar woord is.

'Flash back' naar begin dit jaar in februari, toen de Canadese tennisster (23) Twitter even inpalmde. Het was de avond van de Super Bowl en de Atlanta Falcons hadden een voorsprong van 25 punten genomen op de New England Patriots. "Ik wist dat Atlanta zou winnen", tweette Bouchard. Waarop ene John Goehrke, een student en sportliefhebber, antwoordde met de vraag of ze op date gingen mochten de Patriots het toch nog halen. Niet veel later deed quarterback Tom Brady zijn status van NFL-legende alle eer aan door het tij nog volledig te laten keren. En Bouchard? Die ging op date met Goehrke, instant twitterheld.

Lol it made a Twitter moment. And I will do it, I stay true to my word 🙏🏼 pic.twitter.com/0rOUc0xJsC Genie Bouchard(@ geniebouchard) link

Enkele weken later bevond Goehrke zich plots naast Bouchard op de eerste rij van een NBA-wedstrijd in New York, tussen de Brooklyn Nets en de Milwaukee Bucks. De slimmerik in hem gaf de Wimbledon-finaliste van 2014 meteen een paar oorringen cadeau. En op de vraag van entertainmentwebsite TMZ of er nog een vervolgdate in zat, antwoordde Bouchard: "Vast en zeker. We hebben een goeie tijd gehad en hij deed heel gewoon, wat ik niet meteen verwacht had. Leuk om hem te ontmoeten - ik heb geluk."

twitter Samen naar de NBA.

Just met my 'Super Bowl Twitter Date' John 😊 On our way to the @BrooklynNets game! @punslayintwoods pic.twitter.com/DHRgY46smd Genie Bouchard(@ geniebouchard) link

He says it's his best date ever! 💕 Een foto die is geplaatst door Genie Bouchard (@geniebouchard) op 16 feb 2017 om 03:42 CET

En jawel, het mag dan even geduurd hebben -negen maanden om exact te zijn- Goehrke lijkt er wel in geslaagd te zijn tot de vriendenkring van Bouchard te behoren. Op z'n minst, afgaande op de foto die Genie tweette. Gezellig op de sofa bij haar thuis of op hotel. "Kijk wie me is komen bezoeken!", zette de Canadese erbij. Inclusief zoen-emoticon met knipoog. Eerder dit jaar waren er foto's van Bouchard op vakantie in Spanje, in het gezelschap van NHL-ster Jordan Carron. Maar de halve Twitterwereld hoopt dat daar niets van aan is en de nieuwe beau van Genie nu gewoon luistert naar de naam van John Goehrke.

‪Look who came to visit me! 😘 #superbowltwitterdate ‬ Een foto die is geplaatst door Genie Bouchard (@geniebouchard) op 06 dec 2017 om 21:53 CET