Gekker wordt het niet: Russische duuratleet loopt 100 kilometer rond z'n eigen bed

25 april 2020

15u59 1 Time-out Zot zijn doet geen zeer, al zullen de benen van Dmitri Yakujny dat betwisten. De Russische ultraloper overbrugde maar liefst 100 kilometer... in zijn piepkleine woonkamer.

Dmitri onderneemt wel vaker gewaagde uitdagingen, maar dit slaat alles. Hij had maandenlang getraind voor de Marathon des Sables, zowat de meeste gevreesde ultraloop ter wereld. Maar door de coronacrisis zag Dmitri zijn grote doel door de neus geboord. Had-ie zich dan werkelijk voor niks afgebeuld? Niet helemaal. De Russische atleet kwam dan maar met het knotsgekke idee om de wedstrijd in zijn woonkamer te lopen. Hij kreeg voor het exploot de hulp van z’n vrouw. Zij nam de rol van wedstrijdleidster op zich en voorzag Dmitri van de nodige drank, voeding en muziek. Om het gewicht van een zware rugzak te imiteren, liep hij zelfs even met zijn dochter in z’n nek rond.

Na iets meer dan tien uur klokte Dmitri af op een indrukwekkende 100 kilometer. En dat zonder ook maar één keer te stoppen. Wie doet het hem na? Hij postte zijn knotsgekke belevenis vervolgens op sociale media en kreeg daarmee veel bekijks. Rusland wordt op dit moment zwaar getroffen. In het thuisland van Dmitri zijn al zo’n 74.000 besmettingen vastgesteld. Het virus werd ook 681 Russen fataal - al liggen de cijfers vermoedelijk nog véél hoger.

