Gekker wordt het écht niet: Zweedse topclub verkoopt DNA van voormalig aanvoerder MH

22 december 2018

13u28

Clubliefde kent geen grenzen, zo moeten ze bij AIK gedacht hebben. De twaalfvoudig landskampioen uit Zweden brengt een wel héél origineel kerstcadeau op de markt: het DNA van ex-aanvoerder Nils-Eric Johansson. Jawel, u leest het goed.

Het prijskaartje? 340 euro. Het DNA van Johansson, die in februari -op zijn 38ste- een einde moest maken aan zijn profcarrière door een hartafwijking, wordt verkocht in een gekristalliseerde vorm in een reageerbuisje. Het blijft zo’n 500 jaar houdbaar. Of het concept aanslaat, is nog koffiedik kijken. Aan de populariteit van de verdediger zal het alleszins niet liggen. Tussen 2007 en 2018 werkte hij liefst 297 matchen af voor AIK en schopte hij het tot aanvoerder.

Johansson zelf ziet er de humor wel van in. “Het is net Jurassic Park”, vertelde hij aan BBC. “Wie weet zie je binnen 500 jaar overal Johanssons rondlopen?” Klonen is namelijk mogelijk, al werd een klein deel van het DNA verwijderd. “Het is dus niet 100% mezelf, maar 99%. Die ene procent is heel belangrijk voor mezelf en het beschermt mijn copyright op het DNA. Wie me toch probeert te klonen, bekomt waarschijnlijk iemand die rechtsvoetig is in plaats van linksvoetig”, lacht de voormalig verdediger van onder meer Bayern, Blackburn en Leicester.