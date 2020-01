Gegokt en (flink) verloren: ‘Koning van Instagram’ verliest smak geld na straffe comeback van McGregor TLB

20 januari 2020

11u10

Bron: Business Insider 1 Time-out And the winner is ‘The Notorious’ Conor McGregor. Voor de fans van de Ierse MMA’er klonk het . Voor de fans van de Ierse MMA’er klonk het afgelopen weekend als muziek in de oren. Voor Dan Bilzerian iets minder. De Armeense Amerikaan had immers flink wat geld ingezet op...opponent Donald Cerrone.

Amper veertig seconden had McGregor zondagochtend nodig om Donald ‘Cowboy’ Cerrone een techische knock-out aan te smeren bij zijn gehypete comeback in de kooi. De prettig gestoorde Ier hield er een slordige 70 miljoen dollar aan over. Een lucratieve avond, al gold dat niet voor iedereen. Dan Bilzerian, de zogenaamde‘De Koning van Instagram’, had immers gegokt op een overwinning van Cerrone. Stévig gegokt.

De kamp tussen McGregor en Cerrone ging door in Las Vegas, het Walhalla van het gokken. En ook Bilzerian waagde zich dus aan een voorspelling. “Ik zet wat wisselgeld in op Donald Cerrone”, schreef Bilzerian voor aanvang van de kamp op Instagram bij een foto waarop flink wat cash geld te zien is. Hoeveel de 39-jarige gokker precies heeft ingezet, is niet bekend. Maar volgens Amerikaanse media gaat het om zo’n miljoen dollar.

“Haha shit”, reageerde Bilzerian zelf wat lacherig op Twitter nadat McGregor Cerrone te grazen had genomen in de octagon. Op zwart zaad zal hij ook niet zitten, de komende weken. Het vermogen van Bilzerian wordt geschat op minimaal 200 miljoen dollar.

Haha shit Dan Bilzerian(@ DanBilzerian)

Wie is Dan Bilzerian?

Als u regelmatig op Instagram zit, is de kans groot dat u Dan Bilzerian al eens de revue heeft zien passeren. De man is schatrijk. Hij is het kind van zeer welvarende ouders én vergaarde meer fortuin als pokerspeler. Op de sociale media deinst hij er niet voor terug om voor zijn bijna 30 miljoen miljoen volgers uit te pakken met zijn rijkdom. Topmodellen komen en gaan, terwijl op zijn oprit de duurste wagens staan.

Bilzerian, die ooit een naakte vrouw van een dak gooide, doet wat hij wil. Zijn ene idee is ook al gekker dan het andere. Zo sprak hij in 2015 zijn plannen uit om deel te nemen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, probeerde hij zelf (zonder veel succes) een MMA-carrière uit te bouwen en versierde zelfs kleine rollen in enkele Hollywood-films.