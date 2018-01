Geen Messi of Ronaldo, maar de rijkste voetballer ter wereld speelt bij (de reserven van) Leicester City Hans Op de Beeck

07u00 114 instagram fjbolkiah Faiq Bolkah. Time-out Hij moet zijn profdebuut nog maken, maar nu al is deze kerel de rijkste voetballer ter wereld. F aiq Bolkiah is 19 en ligt onder contract bij Leicester City, waar hij voor de reserven speelt maar wel van interesse geniet van de Wolves, de leider in Engelse tweede klasse. De flankaanvaller is het neefje en een van de erfgenamen van Hassanal Bolkaih, de sultan van Brunei - met een fortuin van 17,6 MILJARD euro een van de allerrijksten ter wereld.

De vader van Faiq is Jefri Bolkiah, de broer van de sultan wiens inkomsten vooral uit de olie- en gaswinning in het land komen. Dat weerhoudt Faiq er niet van om, in plaats van rustig te teren op het familiefortuin, zijn weg te zoeken in het profvoetbal. Nadat hij voor de jeugd van het Engelse AFC Newbury speelde, tekende Faiq in 2009 een contract voor een jaar bij de befaamde jeugdacademie van Southampton, die onder andere Gareth Bale en Theo Walcott grootbracht. Daar werd hij doorgestuurd, waarna hij in 2013 op proef mocht bij Arsenal. Hij speelde dat jaar voor de 'Gunners' in de zogeheten Lion City Cup. Scóórde zelfs in dat toernooi, tegen een jeugdselectie uit Singapore. Chelsea gaf hem in 2014 een contract van twee jaar, waarna hij een jaar later Stamford Bridge verliet om voor drie jaar in Leicester te tekenen. (lees hieronder verder)

rv In het shirt van Chelsea.

I am very proud to announce I have put pen to paper on my first professional long term contract for the champions of England @lcfc . Would like to thank all my family for the continuous support, an also thanks to @agent_mb, the hard work starts now Een foto die is geplaatst door null (@fjbolkiah) op 13 mei 2016 om 16:00 CEST

Bovendien: Faiq is ook de kapitein van Brunei, een land in Zuidoost-Azië omringd door Maleisië. Hij telt 9 A-caps en 1 goal achter zijn naam. Vorig jaar nog actief in de Aceh World Solidarity Tsunami Cup. En dat terwijl hij geboren is in Los Angeles en voor de Verenigde Staten had kunnen spelen. Maar Faiq is trouw aan zijn roots en koos voor Brunei. In een zeldzaam interview zegt hij: "Ik speel voetbal van zolang ik me kan herinneren en ik heb het altijd geweldig gevonden. Mijn ouders hebben me steeds gesteund in mijn droom om profvoetballer te worden. Ze trainden me hard tijdens mijn kinderjaren, zowel op mentaal als fysiek vlak. Ik kan dus wel zeggen dat ze voor mij echte rolmodellen zijn."

Happy Father's Day, Love you ❤. Een foto die is geplaatst door null (@fjbolkiah) op 18 jun 2017 om 12:51 CEST

Toch maar oppassen met dat laatste: de vader van Faiq, Jefri Bolkiah, staat bekend als de playboy van de koninklijke familie van Brunei. Zo heeft Faiq maar liefst 17 broers... Jefri had ook de behoefte 13 miljard euro staatsgeld te verduisteren voor eigen gebruik. Geld dat hij uitgaf aan wagens, horloges, gouden pennen en karaokefeestjes waarbij veel schaars gekleed vrouwelijk volk uitgenodigd werd. Zo zou hij een wagenpark hebben van maar liefst 2.300 stuks, waaronder een reeks Bentley's, Ferrari's en Rolls-Royces. Ook zijn jacht met de toepasselijke naam 'Tits' (met twee tenders die smaakvol 'Nipple 1' en 'Nipple 2' heten) mocht wat kosten.

The babies 🐯😍 Een foto die is geplaatst door null (@fjbolkiah) op 30 dec 2017 om 13:27 CET

En toen Jefri zijn vijftigste verjaardag vierde, nodigde hij niemand minder dan Michael Jackson uit om zijn feestje op te luisteren met een privé-concert voor hem en zijn familie. De 'King of Pop' kreeg wat kleingeld van Jefri in ruil: 14 miljoen euro. Voor de gelegenheid liet Jefri zelfs een volledig stadion optrekken. Sinds enkele jaren staat hij nu toch onder financiële curatele.

Congratulation to his majesty. 50 years of ruling. Long live the king. #goldenjubilee 🇧🇳 Een foto die is geplaatst door null (@fjbolkiah) op 05 okt 2017 om 09:58 CEST

Good to be back home on the island 🌞🇧🇳🏝 Een foto die is geplaatst door null (@fjbolkiah) op 29 mei 2016 om 09:37 CEST