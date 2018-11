Geen hartje deze keer: Dries Mertens pakt te midden van topmatch (andermaal) uit met originele viering voor Kat Kerkhofs KDZ/TLB

03 november 2018

09u05 0

Geweldige avond voor Dries Mertens gisteren in de Serie A. Hij nam met Napoli vlot de maat van Empoli met 5-1. Mertens zelf scoorde een hattrick. De Rode Duivel vierde zijn eerste goal prompt met een mooie paso doble aan de cornervlag. Een flinke knipoog naar zijn echtgenote Kat, die gisteren weer te bewonderen was in het programma ‘Dancing with the Stars’, waar ook zij een prachtprestatie neerzette. Dankzij zijn hattrick wordt Mertens ook Belgisch topschutter aller tijden in de Serie A. Hij brengt zijn totaal nu op 73, dat zijn er twee meer dan Luis Oliveira die tussen 1992 en 2001 71 goals maakte voor Cagliari, Fiorentina en Bologna.

Het dansje van Mertens, dat de presentatoren van Sky Sports duidelijk wel konden smaken:

GOAL | Mertens scoort opnieuw voor Napoli! 🇧🇪



🇮🇹 #NapoliEmpoli 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/3VBr5Q1jMO Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

De wedstrijdbal kreeg ondertussen al een mooi plaatsje ten huize Mertens, zo toonde de spits op Instagram:

De dans waarmee Mertens’ vrouw Kat Kerkhofs gisteren imponeerde in ‘Dancing With the Stars’: