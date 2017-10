Geblesseerde Pogba herstelt in Miami en daar koppelt hij het nuttige duidelijk aan het aangename YP

Paul Pogba staat momenteel aan de kant met een dijblessure. Zijn ploeg Manchester United heeft nog geen specifieke datum op zijn comeback gekleefd, maar in zijn revalidatie koppelt hij het nuttige in elk geval wel aan het aangename. De Franse middenvelder herstelt in Miami en daar werd hij gesignaleerd in het gezelschap van een mysterieuze jongedame. En wat blijkt na opzoekwerk van de Britse tabloids: het was niet de eerste keer dat de dure vogel van 24 zich mocht verheugen op haar gezelschap. Afgelopen zomer, toen hij zich aan de zijde van Romelu Lukaku in de States voorbereidde op het nieuwe seizoen, werd hij ook al gespot met dezelfde jongedame aan zijn zijde.

Pogba gets close with mystery blonde in LA

https://t.co/DirmjcFCLP — Privilege Makuvire (@privilege_mufc) 8 juli 2017

En volgens Daily Mail maakte het herenigde stelletje het gezellig. Zo amuseerden de twee zich tijdens een lange brunch op Miami Beach en viel het op hoe de jongedame een 'PP'-halsketting droeg - het marketingmerk van de atletische middenvelder. Later op de avond ging het dan naar verluidt naar Tao, een trendy restaurant in Hollywood. Pogba mist zijn maatjes Romelu Lukaku en Marouane Fellaini dus duidelijk niet te erg...

