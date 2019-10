Gascoigne verdedigt zich na klacht over seksuele aanranding: “Ik wou dikke vrouw louter boost aan vertrouwen geven” ODBS

14 oktober 2019

18u07

Bron: BBC 0 Time-Out In Engeland loopt een proces tegen ex-profvoetballer Paul Gascoigne (52) voor aanranding na een incident op de trein. ‘Gazza’, die in het verleden al meermaals in het nieuws kwam omwille van mentale problemen, zou een vrouw “krachtig” op de mond gezoend hebben. Gascoigne ontkent op geheel karakteristieke wijze.

Het incident dateert van augustus vorig jaar en gebeurde in het station van Durham, in het noorden van Engeland. Volgens de politie had het gewezen voetbalicoon een vrouw op ongepaste wijze aangeraakt op de trein. Maar vandaag verklaarde Gascoigne dat hij “een dikke vrouw een boost aan vertrouwen” wou geven.

Ook bij zijn arrestatie minimaliseerde Gascoigne, die nu in Leicester woont, de feiten. De politie vertelde hij dat het om louter een zoen op de lip ging. Maar vandaag sprak de openbare aanklager andere taal. “Het gaat hier om een korte maar daadkrachtige aanranding in de seksuele sfeer. De vrouw, die op weg was naar huis, hoorde eerst iemand vloeken en roepen achter haar. Waarna Gascoigne probeerde op haar te zitten. Nadat zij hem trachtte weg te duwen, zette hij zijn handen op haar gezicht om haar een kus op de lippen te geven.”

Opscheppen

Toen Gascoigne, ex-speler van Newcastle, Tottenham, Lazio, Rangers, Middlesbrough en Everton, met de feiten geconfronteerd werd door getuigen, verdedigde hij zich door te zeggen dat hij uitgedaagd werd door mede-passagiers. Om de “zwaar gebouwde vrouw een zoen voor haar vertrouwen te geven.” Voor de openbare aanklager een vernederend gebaar. “Misschien wou hij gewoon wat opscheppen. We zullen er alles aan doen om te bewijzen dat dit seksuele aanranding en niets anders is.” De getuigen hadden Gascoigne ook iets zien drinken uit een karton melk “dat duidelijk niet de kleur van melk had.”

Voor de aanklaagster, die zich verdedigde achter een scherm, ging het wel degelijk om een “krachtige” zoen en geen kusje op de wang. “Er was veel lawaai op de trein en het lag er vol bierblikjes. Ik zette mijn koptelefoon op, toen Mr. Gascoigne me benaderde langs achteren. Daarna excuseerde hij zich meermaals. Maar ik was in shock en staarde gewoon het raam uit. Hij bleef echter 'sorry’ zeggen en toen ik wegkeek, pakte hij me vast.”

Het proces moet nog vijf dagen duren.