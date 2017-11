Gala-avond met Dendoncker en Tia Hellebaut ten voordele van Special Olympics levert 305.000 euro op DMM

14u30

Bron: Belga 0 Photo News Time-out Gis teravond vond in de gebouwen van Tour & Taxis Brussel de tweede editie plaats van de tweejaarlijkse "Stars of the Heart European Gala Evening", georganiseerd door Special Olympics Belgium. In aanwezigheid van onder meer Tia Hellebaut, de meter van de organisatie, en topvoetballers Leander Dendoncker en Jelle Van Damme werd geld ingezameld voor atleten met een verstandelijke beperking.

Een veiling ten voordele van de atleten bracht 126.000 euro op. In totaal werd 305.000 euro opgehaald. Piet Steel, voorzitter van Special Olympics Belgium, blikte dan ook terug en prees nog eens de mentaliteit van Special Olympics-atleten. "Ze hebben een enorm hart, zijn in staat tot geweldige prestaties, hebben grote emoties en kunnen plezier en geluk hebben op een manier die 'normale' mensen vaak vergeten zijn. Zij en hun families hebben ons veel te leren over het leven en ... hoe ze moed en hoop kunnen hebben."

In september 2016 lanceerde Special Olympics Belgium de Play Unified-campagne waarbij de Belgische topsportwereld werd uitgedaagd, dit om het taboe te doorbreken en om meer mensen met een verstandelijke beperking via sport te bereiken. Intussen is het aantal Special Olympics-atleten gestegen van 12.500 naar 15.600. Het doel is om 20.000 atleten te bereiken tegen 2020. Zehra Sayin, CEO van Special Olympics, deed dan ook een warme oproep naar alle aanwezigen: "Help ons om dankzij uw genereuze steun de olympische droom van veel meer atleten met een verstandelijke beperking waar te maken. De Special Olympics-atleten inspireren ons en herinneren ons eraan dat de wereld een plaats is van grote kampioenen waarvan de menselijke geest geen grenzen kent."

"Ik vond het een hele eer om hier aanwezig te zijn en ik ben fier dat zoveel mensen zich willen inzetten voor mij en alle andere atleten met een verstandelijke beperking. Samen vormen we één team", vertelde een glunderende Lies Gielis, één van de nieuwste atleet-ambassadrices.