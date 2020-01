Furieuze vader geeft knaap (17) koekje van eigen deeg nadat die zijn zoon met illegale move snoeihard neerhaalde YP

23 januari 2020

06u03 3

Straffe beelden uit een worstelwedstrijd in de VS. In één van de confrontaties tussen de hogeschool van North Carolina en die van Southeast Guilford pakte een worstelaar, 17, uit met een illegale bodyslam waardoor zijn opponent snoeihard tegen de vloer ging. De reacties spraken boekdelen: de scheidsrechter greep in eerste instantie met zijn twee handen naar het hoofd, het slachtoffer bleef aangeslagen zitten maar het was vooral de reactie van diens vader die alle verbeelding tartte. Uit het niets kwam de man, later geïdentificeerd als Barry Lee White, in beeld gevlogen om de knaap die zijn zoon toetakelde op zijn beurt snoeihard onderuit te maaien. White werd opgepakt, maar kwam er uiteindelijk met een boete van omgerekend 900 euro vanaf.