Franse YouTuber vindt het nog nodig om in muziekvideo te spotten met België en Rode Duivels ODBS

03 december 2018

18u02 0 Time-out Bijna vijf maanden na datum vindt de Franse YouTuber Damx het nog nodig te spotten met de Rode Duivels. De video is een parodie op de zure Belgische reacties na de verloren halve finale op het WK tegen Frankrijk.

Het rapnummer is getiteld ‘Ramenez le seum à la maison”, naar ‘Ramenez la Coupe à la Maison’ ('breng de wereldbeker huiswaarts’) van Vegedream. ‘Avoir le seum’ betekent gedegouteerd/gefrustreerd zijn of ergens zwaar de pest in hebben. Damx werkte voor de video samen met BLC TV, een platform dat zich specialiseert in muzikale parodieën. Verschillende Duivels worden door de mangel gehaald, waaronder Thibaut Courtois die samen met Eden Hazard het hardst uithaalde naar 'les Bleus.’ “Assume la défaite comme Thibaut Courtois” (de nederlaag aanvaarden zoals Courtois, nvdr). “Et si y a drah on peut toujours appeler Thomas Meunier”: en als er een probleem is kan je altijd Meunier bellen. Eden Hazard zou de eeuwige ‘seum’ hebben, Romelu Lukaku mist zijn schot, De Bruyne geeft er geen moer om, terwijl Thierry Henry niet meer weet of hij Fransman of Belg is. Afsluiten doet Damx met ‘de Rode Duivels die niet één ster hebben (refererend aan de Wereldbeker die Frankrijk twee keer gewonnen heeft), ah dat is toch spijtig...’