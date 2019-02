Franse tv-presentatrice met de dood bedreigd na verhitte discussie rond vraag of ‘Mbappé de beste speler ter wereld is’ ODBS

28 februari 2019

13u01

Na een geanimeerde discussie in 'Tribune Sports', een Frans voetbalprogramma van BeIN Sports, krijgt presentatrice Claire Arnoux het opvallend hard te verduren. Een simpele 'pff' en een tweet van Griezmann was al voldoende om haar op de sociale media zelfs met de dood te bedreigen.

“Kylian Mbappé, is hij momenteel de beste speler ter wereld?” Rond die vraag werd er de voorbije zondag gedebatteerd in de studio van BeIN Sports. Analist Xavier Vaution vindt van niet en vroeg zich af of Mbappé wel de beste Franse speler is. “Nu vind ik je toch wel een beetje chagrijnig. Als Mbappé niet de beste is, wie zou dat dan wel zijn?”, repliceerde Arnoux daarop met best neerbuigende ondertoon.

De reactie van Vaution, duidelijk in zijn wiek geschoten: “Waarom zou dat niet Antoine Griezmann kunnen zijn?” Waarop een geïrriteerde Arnoux een ‘pff’ liet vallen. Vaution voelde zich nu helemaal beledigd. “Hebben we het recht niet om dat te zeggen? Ah ok, als we het recht niet hebben om dat te zeggen, hebben we het recht om niets te zeggen.” Op de sociale media werd het fragment al snel druk besproken. En zo kwam het ook tot bij Griezmann. De aanvaller van Atlético Madrid reageerde op zijn beurt met een tweet, waarin hij de ‘pff’ in vraag stelde.

Waarna het uit de hand liep en Claire Arnoux zwaar belaagd werd. “Ik heb best wat accounts moeten blokkeren... enfin, wat zeg ik: wel honderden. Mensen die me rechtstreeks aanvielen. Vooral mannen, maar ook vrouwen met de leeftijd van mijn moeder stuurden me dingen als ‘sale p****’ of ‘keer terug naar de keuken”, zei ze daarover bij So Foot.

Het bleef ook niet bij scheldtirades. “Ik heb zelfs doodsbedreigingen gekregen en er doet ook een fotomontage de ronde van een commentaar van mij bij een foto van Mbappé... Iets wat ik zelfs nooit over Mbappé gezegd heb. Dit gaat toch echt te ver... als ze je al bedreigen met de dood voor een simpele ‘pff’.”

Arnoux is er ook van overtuigd dat het fragment niet zo’n omvang had gekregen, mocht het hier om een man gaan. “Ik heb daar veel twijfels bij. Ik heb nog nooit zo’n bedreigingen gezien aan het adres van een mijn mannelijke vrienden, als zouden zij via het bed carrière gemaakt hebben. Een man zou alleszins nooit op die wijze lastig gevallen worden.”