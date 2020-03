Franse gokker is vanaf nu de grootste fan van de VAR ooit: hij casht na 21 juiste prono’s 400.000 euro ODBS

09 maart 2020

16u51

Bron: Winamax 6 Time-Out Van de hemel naar de hel en weer omgekeerd. De Fransman Gregory Caubet (39) had alleen nog een zege van Bayern München nodig om 400.000 euro te winnen, nadat de 20 eerdere voorspellingen van zijn combo allen succesvol waren. Inclusief de tenniswedstrijd waarin Djokovic drie matchballen redde. Samen met enkele vrienden trok Caubet gisteren naar de Allianz Arena, waar hij Augsburg in minuut 89 de 1-1 zag maken. Alleen maar om die goal na een VAR-tussenkomst wegens heel nipt buitenspel afgekeurd te zien.

Als doorwinterd pokerspeler in zijn vrije tijd heeft Caubet wel wat ervaring met de gokwereld. Met een bedrag van 500 euro zette hij zwaar in op een zogenaamde ‘Mortal Combo’ van de online goksite Winamax. Maar liefst 21 verschillende wedstrijden moest Caubet naar zijn hand zetten. Zijn doel: de grootste winnaar ooit worden van de bekende goksite, met een vooropgestelde winst van 399.411 euro. Ook meteen de maximale winst die Winamax uitbetaalt. De ultieme droom van elke gokker die naam waardig. Twee voor Caubet onvergetelijke weken volgden.

De Fransman, een gewezen agent en instructeur in kvrav maga die nu sportzalen uitbaat in de regio van Toulouse, zette in op biatlon, NBA, tennis en voetbal. De ene na de andere pronostiek telkens schoten in de roos. Al zag het er soms beroerd uit, zeker toen Djokovic op het ATP-toernooi van Dubai drie matchballen tegen kreeg tegen Monfils. Uiteindelijk won de Serviër nog na drie sets. Caubet in extase. “Monfils speelde lang ongelofelijk goed. Dat was echt een zotte match.”

Winamax rook onraad en stelde op een gegeven moment voor om Caubet 292.000 euro uit te betalen. Een ‘cash out’ die de Fransman aan zijn neus liet voorbijgaan. Hij ging voor de ware jackpot, waarvoor gisteren alleen nog Bayern München moest winnen tegen laagvlieger Augsburg. Daar moest hij live bijzijn en dus nam hij zaterdag samen met enkele vrienden het vliegtuig richting München (bekijk hier het filmpje). Pas in minuut 53 maakte Thomas Müller de 1-0. En toen Augsburg ultiem zowaar gelijkmaakte, dreigde een forse anticlimax. Gelukkig was daar de videoref. Buitenspel en geen goal, waarna het nog 2-0 werd. Zijn speciaal t-shirt met daarop het opschrift ‘400K’ scheurde Caubet stuk, zijn vrienden overgoten hem met bier. Een lange Beierse feestnacht volgde.

Il est Toulousain et pourtant il gagne : Greg a validé son combiné à 400 000 € avec la victoire du Bayern ce dimanche ! 🎉💰



Comment a-t-il vécu ce dernier match avant le jackpot ? 💸

On était avec lui à l'Allianz Arena pour vivre ça en live... 🔥🍺 pic.twitter.com/jnaEHQsnIS Winamax Sport(@ WinamaxSport) link

Caubet weet ook al wat hij met het geld grotendeels wil doen. “Ik wou altijd al een catamaran kopen om met mijn vrienden de wereld rond te reizen.” Die kan hij omdopen tot ‘Le Jackpot’. Of ‘Le VAR’.