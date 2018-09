Frans medium zocht en vond piepjonge veldbestormer die stewards een hak zette en Neymar in de armen vloog. Zijn verhaal is geweldig TLB

04 september 2018



Bron: Midi Libre 0 Time-out De beelden gingen afgelopen weekend de wereld rond: een jonge PSG-fan die na de match Nîmes-PSG (2-4) over de omheining van het stadion van Nîmes sprong en tussen enkele stewards slalomde om Neymar een knuffel te geven. De knaap barstte in tranen uit, kreeg het shirt van de Braziliaanse superster en verdween dan weer in de anonimiteit. Of toch niet? Het Franse medium 'Midi Libre' zocht en vond de lefgozer, die op heerlijke wijze zijn verhaal achter de hartverwarmende scène doet.

'Midi Libre' zocht uit dat de knaap Zakaria Karim heet, acht jaar oud is en in Beaucaire bij Nîmes woont. Het shirt dat hij kreeg van Neymar zou hij voor honderden euro's kunnen verkopen, maar het stuk textiel kreeg een mooie plaats op zijn slaapkamer. "Ik dacht niet echt na op het bewuste moment", vertelt Zakaria. "Toen ik Neymar in mijn richting zag stappen dacht ik: 'het is nu, of nooit'. Daarom sprong ik op het veld en ben ik vol richting hem gelopen."

Volgens Zakaria vroeg Neymar hem in het Frans hoe het met hem ging. "Maar ik heb niet kunnen antwoorden. Ik kon, overmand door de emoties, niet reageren. Ik heb hem zelfs niet kunnen bedanken voor het truitje, dat is het enige waar ik achteraf spijt van heb." Volgens Zakaria's mama vroeg het jongetje alvast om het shirt nooit te wassen en al zeker niet te verkopen.