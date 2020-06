Franky, de trouwe metgezel van de betreurde Michele Scarponi, heeft een nieuw maatje Redactie

03 juni 2020

09u16

Bron: Gazzetta 1

Franky, de papegaai die niet week van de zijde de betreurde wielrenner Michele Scarponi, heeft zijn vleugels nog een keertje uitgeslagen. Nadat de trouwe metgezel van de overleden Astana-renner eerder tijdens een trainingsritje al op de rug klom van onder meer Luis Ãngel Maté - een gewezen ploegmaat van Scarponi - trok Franky er nu op uit met Antonio Nibali, de broer van Vincenzo Nibali. Het was Michela, de vrouw van Antonio Nibali, die de foto van het duo onlangs op Instagram postte.

Scarponi kwam in april 2017 nadat hij tijdens een trainingstochtje werd aangereden door een bestelwagen. In de nasleep van het plotse overlijden van de Italiaanse wielrenner werd het dier wereldberoemd. Cameraploegen uit verschillende uithoeken van Europa kwamen toen beelden schieten van het dier in Filottrano.

