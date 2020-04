Franck Ribéry klaagt presentatrice aan die hem uitlacht om zijn gebrekkig Frans ODBS

28 april 2020

18u07 0 Time Out Al even geen sant in eigen land. Zeker na het voor de Fransen faliekant afgelopen WK 2010, is Franck Ribéry (37) vooral onderwerp van spot bij onze zuiderburen. Recent nog in een Instagrampost van Karine Le Marchand, presentatrice bij M6. Zij zette het gebrekkig Frans van de voetballer in de verf. Met een klacht tot gevolg.

De boodschap van Ribéry snel na de aankondiging van de Franse lockdown, was nochtans goed bedoeld. Alleen ongelukkig geformuleerd. “Rester confits”, riep de speler van Fiorentina op. In plaats van ‘confiné’ - opgesloten. Confits, dat is gekonfijt. “Pour le sauvement de la nation du pays”, luidde het verder. Een zinsconstructie die alleen Fransen de taal niet machtig maken. Le Marchand, de ex-partner van gewezen Frans international Lilian Thuram en nooit vies om wat controverse, zette de uitspraak van Ribéry op haar Instagram, op het hoofd van de voetballer. Ter amusement van haar volgers.

Maar alles behalve tot jolijt van Ribéry. “Ontoelaatbaar en minachtend”, luidt de motivatie van de advocaat voor de klacht. En ook: een publicatie waarvan de impact niet mag onderschat worden, onder andere op de kinderen van de ex-speler van Marseille. Met zijn vrouw Wahiba, van Algerijnse afkomst, heeft Ribéry twee dochters, Hiziya en Shahinez, en twee zonen, Seif el Islam en Mohammed. “Onze cliënt heeft net Frankrijk verlaten opdat hij en zijn familie niet langer met zulke kritieken geconfronteerd worden.” De advocaat snapt ook niet dat net een publiek figuur als Le Marchand zoiets post. “U bent zelf een doelwit voor makkelijke en gratis kritiek op de sociale media. Dat maakt het nog onbegrijpelijker”, aldus de advocaat, die nog laat weten aan te sturen op een andere sanctie dan de juridische weg. Afwachten of Le Marchand zich publiekelijk wil excuseren.

Opvallend: net M6, de werkgever van Le Marchand, bracht in de aanloop naar het WK 2010 het nieuws naar buiten dat Ribéry samen met een andere speler - het bleek later om Sidney Govou te gaan - klant was bij een Parijs prostitutienetwerk waar ook minderjarige sekswerkers aan het werk waren. Ook Karim Benzema raakte betrokken. Tijdens zijn ondervraging gaf Ribéry toe dat hij seks gehad heeft met Zahia Dehar, maar dat hij niet wist dat het meisje toen zestien jaar was. Een uitleg waarmee de openbare aanklager uiteindelijk vrede nam.

Maar de sfeer in en rond het Franse kamp was danig verziekt en zou uitmonden in een fameuze spelersboycot, als reactie op het naar huis sturen van Anelka door bondscoach Domenech. Anelka viseerde Gourcuff en kreeg daarbij de steun van Ribéry. Frankrijk verliet Zuid-Afrika al na de groepsfase en een 1 op 9 met de nodige pek en veren. Tussen Ribéry en Frankrijk kwam het nooit meer goed. Zo koos hij vorig jaar na twaalf jaar Bayern München niet voor een Franse club, maar voor Fiorentina.