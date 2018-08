Forrest Gump achterna met twee marathons per dag: landgenoot loopt 3.600 km lange looproute in de VS in één ruk uit DMM

28 augustus 2018

Karel Sabbe, een ultraloper uit Gent, is bijna een wereldrecord rijker. Onze landgenoot liep de afgelopen 42 dagen elke dag twee marathons om een nieuwe toptijd neer te zetten op de Appalachian Trail, een looproute in het noordoosten van de VS.

Bijna 3.600 kilometer van Georgia naar Mount Katahdin in Maine, kortweg de AT of Appalachian Trail. Het is een van de langste, zoniet de langste wandelroute ter wereld. Een tocht die van de ene bergtop naar de andere voert, over rotsen en rivieren heen. Het zette in het verleden al veel ultralopers aan om de Appalachian Trial in één ruk uit te lopen. De ene recordtijd maakte plaats voor de andere tot Joe McConaughy vorig jaar de tocht aflegde in 45 dagen, 12 uur en 15 minuten. Een hallucinante tijd, zeker als je weet dat McConaughy er bijna elke dag twee marathons op ruw terrein op nahield.

Een record voor échte ultralopers waar Karel Sabbe begin dit jaar zijn zinnen op zette. De tandarts uit Gent, die eerder al de Marathon des Sables uitliep, had al het record op Pacific Crest Trail in handen, maar wou dit jaar dus absoluut voor meer gaan. Onze landgenoot startte op 18 juli in Georgia aan zijn onderneming en liep elke dag - hou u vast - minstens 80 kilometer. Sabbe deed daarmee een flink stuk beter dan zijn voorgangers. Zo had hij na 23 dagen op de Appalachian Trail al 160 kilometer voorsprong op het schema van McConaughy. Het record stond in de steigers, al was Sabbe op dat moment nog maar net halverwege. In nog eens 1500 kilometer kon immers nog heel wat gebeuren.

Geen probleem voor Sabbe, die zelfs nog uitliep op zijn schema. De ultraloper kwam na 40 dagen plots heel dicht bij Mount Katahdin. Het sein om zowaar nog een tandje bij te steken en ook 's nachts door te lopen. Gisteren liep hij 140 kilometer in één dag waardoor het record vandaag al kon gebroken worden. Na 24 kilometer op dag 42 zaten de 3.600 kilometer erop. Het is nog even wachten op de officiële tijd, maar Sabbe verpulvert sowieso het record van 45 dagen, 12 uur en 15 minuten. Karels gemiddelde snelheid ligt met iets meer dan 42 dagen op 3,5 kilometer per uur en daarbij rekenen we nog niet de uren die hij aan slaap heeft verloren. Gemiddeld legde Sabbe 84 kilometer per dag af.

Straffe cijfers van een wel héél straffe prestatie. Morgen toch maar even joggen?