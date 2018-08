Footballspelers NFL protesteren opnieuw bij Amerikaans volkslied Redactie

10 augustus 2018

06u44

Bron: AD 0 Time-out Bij de aftrap van het nieuwe Amerikaanse football-seizoen hebben opnieuw enkele spelers geprotesteerd tijdens het spelen van het volkslied. De NFL had gedreigd met een boycot als spelers zich niet aan het protocol zouden houden, maar heeft die maatregel voorlopig voor zich uit geschoven.

Vorig jaar liepen de gemoederen hoog op toen met name Afro-Amerikaanse spelers uit onvrede over het politieke beleid in Amerika en het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen weigerden te gaan staan voor het volkslied. President Donald Trump haalde toen op Twitter hard uit naar de spelers en riep de eigenaar van de clubs op de rebellie hard te bestraffen en de spelers te ontslaan.



Maar van die dreiging trokken zeker acht spelers zich wederom weinig aan. Bij de Miami Dolphins knielden Albert Wilson en Kenny Stills achter hun ploeggenoten en stak Robert Quinn zijn vuist op. Ook bij de Eagles hieven twee spelers, Malcolm Jenkins en De'Vante Bausby, hun vuist. Bij de Seattle Seahawks verlieten drie spelers, Branden Jackson, Quinton Jefferson en Duane Brown het veld, om na het volkslied weer op het veld terug te keren.

Geen eenduidige strafmaatregelen

Stephen Ross, de eigenaar van Miami Dolphins, had eerder gezegd niet te tolereren dat zijn spelers het volkslied zouden gebruiken voor protest en heeft gedreigd met schorsing van zijn spelers.



De NFL, die tot op heden nog geen eenduidige strafmaatregelen heeft afgekondigd, reageerde op de protesten door een verklaring uit te brengen dat maatregelen tegen de spelers voorlopig zijn uitgesteld, maar dat de bond vasthoudt aan het spelen van het volkslied voorafgaande aan de wedstrijden en dat van spelers en begeleiders wordt verwacht daar respect voor te hebben.