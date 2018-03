Fellaini laat zich voor babbel met prestigieus blad wel érg opvallende haardos aanmeten YP

13 maart 2018

11u43

Marouane Fellaini probeert zich vanavond met Manchester United ten koste van het Spaanse Sevilla te verzekeren van een plaats in de kwartfinales van de Champions League. Toeval of niet; in de aanloop naar die partij heeft GQ Magazine, een prestigieus blad, foto's online gegooid van de middenvelder waarop die te zien is met een haardos die meteen gelijkenissen met Mickey Mouse oproept. De Rode Duivel liet zich daartoe overhalen voor de editie voor de lente en zomer van 2018 van 'British GQ Style', maar dat was natuurlijk maar eenmalig. De kans is nihil dat 'Big Fella' vanavond zo op het toneel verschijnt op Old Trafford.

Nog voor die reportage had Fellaini het kort over drie hete hangijzers:

Over zijn reputatie als 'boef': "Ik denk dat het gemakkelijk is om me af te schrijven als een agressieve speler, maar ik ben dat niet. Ik probeer mijn spel te spelen en zo snel mogelijk de bal te recupereren, want dat is gewoon mijn werk. Ik probeer altijd beter te worden, mijn best te doen voor het team en voor de club in zijn geheel. Ik wil altijd beter worden."

Over José Mourinho: "Ik heb al enorm veel bijgeleerd dankzij hem. Het is iemand die elke wedstrijd wilt winnen en daarvoor zijn spelers pusht om tot het uiterste te gaan. Hij heeft een hele goede verstandhouding met zijn spelers. Het is een echte winnaar."

Over de kansen van de Rode Duivels op het WK: "We hopen beter te doen dan op de laatste twee grote toernooien waaraan we deelnamen. We hebben een fantastische ploeg en we zijn bovendien ook vier jaar ouder. We zijn er klaar voor en willen iets speciaals doen voor de Belgische fans."

Voor de geïnteresseerden: donderdag ligt het blad in de Britse winkelrekken.