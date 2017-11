FC Barcelona moet snelste vrije trap ooit krijgen nadat Marokkaanse international vergeet hoe je moet aftrappen Hans Op de Beeck

Een bijzonder vreemd wedstrijdbegin zaterdag in Leganes - FC Barcelona. Nordin Amrabat, een Marokkaanse international, bleek plots compleet vergeten hoe je een aftrap moet geven. Nadat ref Undiano de match op gang floot, dribbelde hij de bal op in plaats van meteen een tik naar een ploegmaat te geven. De aanvaller besefte snel dat hij iets fout deed en trapte de bal dan maar terug naar zijn ploegmaats die zich afvroegen wat Amrabat bezielde. Undiano besliste om FC Barcelona meteen een vrije trap te geven. Amrabat, in Nederland geboren en ex-PSV, Galatasaray en Malaga, wordt dit seizoen door Watford uitgeleend aan Leganes. De partij eindigde op 0-3 na twee goals van Suarez en eentje van Paulinho. Voor de Braziliaanse middenvelder al de vierde goal dit seizoen, dat zijn er zowaar evenveel dan Ronaldo, Benzema en Bale er dit seizoen samen maakten voor Real Madrid in La Liga.