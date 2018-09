Fantastische treffer in slotseconden levert gokker recordbedrag op, maar mogelijk blijft hij tóch met wrang gevoel achter YP/GVS

05 september 2018

16u50

Bron: Welt 0

Afgelopen zaterdag: minuut 96 in de partij tussen Eintracht Frankfurt en Werder Bremen in de Bundesliga. Het staat 1-1, waarop Milot Rashica zich achter een vrije trap mag zetten vanop een leuke plaats. De Albanese Kosovaar jaagt de bal over de muur heerlijk binnen, waarmee hij de bezoekers ineens de volle buit bezorgt. Verslagenheid in het Waldstadion, maar dolle vreugde bij de Bremen-aanhang én ook zowat 250 kilometer verderop in Herne. Want daar was een gokker zopas 250.000 -249.999 om precies te zijn- euro rijker geworden.

My beautiful son Rashica from Kosovo with the last-minute winner. God bless him. #werder pic.twitter.com/ph02ZOZgbF Julio(@ ballandpuck) link

Limiet

De man had gegokt op Hoffenheim-Freiburg, Augsburg-Monchengladbach, Nürnberg-Mainz, Leverkusen-Wolfsburg en Frankfurt-Werder Bremen, de vijf zaterdagmiddagwedstrijden in de Bundesliga. Het gokbiljet kostte hem 95 cent plus 5 cent registratiekosten, maar die zal hij -zeker achteraf bekeken- graag betaald hebben. Hij ging voor een combinatie tussen rust- en eindstanden en die beslissing kon uiteindelijk niet beter uitdraaien voor de fortuinlijke man die wel anoniem wenste te blijven.

"De vrije trap van Rashica heeft beslist tussen nul en 250.000 euro", aldus een woordvoerder van Tipico tegenover de Duitse krant Welt. Een kwart miljoen is allerminst een niemendalletje, maar eigenlijk had de winnaar € 357.739 moeten (of kunnen) krijgen. De verschillende combinaties van matchen leverde immers een quotering van 357.739 op. Met één euro inzet én alle wedstrijden correct voorspeld zou de man dus 357.739 keer zijn inzet terugkrijgen. Tipico betaalt echter niet meer dan 250.000 euro uit - toch een pak minder. "Maar wat deze man voor elkaar heeft gekregen, is al vrij uitzonderlijk", besluit de woordvoerder.