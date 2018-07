Fans van Cristiano Ronaldo verkneukelen zich over 'verborgen boodschap' in Instagram-foto van 'CR7', aanhang Messi minder enthousiast TLB/VH

21 juli 2018

07u45

Toeval of niet? Dat is de discussie die momenteel gevoerd wordt over een foto die Cristiano Ronaldo gepost heeft op zijn Instagram-pagina. Op dat beeld is Ronaldo is te zien in een gigantische schoenenopbergruimte en daarbij valt oplettende volgers meteen iets op: een zwarte trui met daarop de letters G.O.A.T., ofte 'Greatest Of All Time'. Op de sociaalnetwerksites wordt die term al geruime tijd gebruikt om te bepalen wie nu de de beste aller tijden is: Messi of Ronaldo.

De supersterren spelen zelf ook gretig hun rol in de discussie. Messi poseerde voor een Adidas-fotoshoot al met enkele geitjes, terwijl Ronaldo tijdens het WK een geitenbaard droeg. Net is de kans groot dat het helemaal geen toeval is dat net de GOAT-trui op het beeld achter de nieuwe spits van Juventus ligt. De fans van 'CR7' verkneukelen zich over de 'verborgen boodschap', terwijl de aanhang van Messi er iets minder fel mee zal kunnen lachen...

Ronaldo in China voor Nike (maar ook voor Juve rinkelt kassa)

Ondertussen vloog Ronaldo net als vorig jaar in een privéjet van Nike naar China om daar wat reclame te maken. Juve vindt dat niet erg. De Italiaanse club verkocht de eerste 24 uur al voor 60 miljoen dollar aan Ronaldo-truitjes.

365 miljoen, dat is wat Juve finaal moet ophoesten om Cristiano Ronaldo naar Turijn te halen. 105 miljoen voor Real Madrid, 12 miljoen voor zijn makelaar, 124 miljoen voor vier jaar loon en een identiek bedrag voor vadertje staat. Kan tellen, maar Juventus maakt zich geen zorgen over de Financial Fair Play. De Italiaanse club zou namelijk al in het eerste etmaal meer dan 500.000 truitjes van Ronaldo hebben verkocht, goed voor 60 miljoen dollar. Ook bij Real wisten ze wat CR7 commercieel waard was: hij stond in voor 40 procent van de volledige shirtverkoop.

Nieuwe schoen

En dus storen ze zich er ook niet aan dat Ronaldo, een kleine week nadat hij zijn contract tekende, intussen in China zit om een nieuwe schoen, de EXP-X14 CR7, voor Nike te promoten. Bij Juventus is Adidas de belangrijkste commerciële partner, in ruil voor 22,4 miljoen euro per jaar. Indien Adidas in 2022 zijn partnership wil verlengen, zal dat bedrag vermoedelijk niet meer volstaan.

De beurswaarde van Juventus schoot na de handtekening van Ronaldo al omhoog en de Oude Dame kreeg er in één week liefst 4 miljoen volgers bij. Of hoe de kassa al rinkelt nog voor Ronaldo de eerste bal in het zwart-witte shirt trapte.

