Fans speelden met ludiek spandoek cupido voor Van der Poel, maar hadden gisteren minder goed nieuws in petto

Bron: Eigen berichtgeving 0 Dieter Nijs Time-out Een opmerkelijk beeld op de Druivencross in Overijse exact drie weken geleden. “Mathieu, mijn zus is nog vrij”, stond in grote letters op een ludiek spandoek geschreven. De jongens van amateursfietsploeg 'De Vrienden van Dominikos' wilden zo veldrijder Mathieu van der Poel en de zus van Ron Langsberg aan elkaar koppelen. Tot gisteren.

”Al is het ons meer om de stunt te doen, hoor”, zei Ron nadat men het spandoek in Overijse tevoorschijn toverde. “We zochten al langer een leuke actie om de aandacht te trekken op de veldcross. Omdat Mathieu van der Poel nog vrijgezel is, vond onze voorzitter dit wel een leuke slogan. Mijn zus was trouwens niet op de hoogte. Of Mathieu geïnteresseerd was? Hij heeft alvast eens gelachen naar ons. We hebben ons doel met de actie dus bereikt", stelde hij tevreden.

Dieter Nijs De jongens van de amateursfietsploeg De Vrienden van Dominikos hingen in Overijse dit spandoek op voor veldrijder Mathieu van der Poel.

Maar gisteren in de avondcross in Diegem stonden de mannen alweer paraat, dit keer met minder goed nieuws aan het adres van de Nederlander. "Mathieu sorry, mijn zus is bezet", stond op een nieuw spandoek te lezen. "Een week voor de cross in Overijse had mijn zus toch plots een vriend", verklaart Ron. En zo gaat de veldrijder toch als vrijgezel het nieuwe jaar in.

Dieter Nijs Maar gisteren hadden ze minder goed nieuwe in petto.