Fans Borussia Dortmund zoeken ‘biersherpa’ mvdb

05 februari 2020

12u05 0 Time-out Je favoriete ploeg aanmoedigen en dit in het heetst van de strijd moeten onderbreken om bier voor je vrienden te halen, is knap lastig. Vraag dat maar aan enkele supporters van de Zuidtribune van Borussia Dortmund, de befaamde ‘Gelbe Wand’ met plaats voor bijna 25.000 toeschouwers. Zij zoeken iemand die tijdens de wedstrijd bekers gerstenat brengt, een taak voor een ‘biersherpa’. In ruil kan hij/zij rekenen op een gratis inkomticket.

Alle thuismatchen in het Westfalenstadion (capaciteit 81.360 toeschouwers) zijn op voorhand steevast uitverkocht. De initiatiefnemers pikken daar in hun ludieke eBay-advertentie gretig op in: “Altijd al een Borussia-wedstrijd willen bijwonen, maar geen ticket? Geen probleem, je krijgt voor elke wedstrijd van ons een toegangskaart!” In ruil moet de toekomstige biersherpa “vier tot vijf keer” tijdens de match de groep vrienden van bier voorzien.



Ook in Dortmund werken ze met een karton dat plaats biedt aan acht bekers. De vrienden geven de sherpa uiteraard geld mee om de rondjes af te rekenen en ja, hij/zij mag ook een biertje meedrinken.



Bovendien mag de gelukkige “luisteren naar onze inhoudelijke discussies (over het spelverloop)”, luidt het nog. De interesse in het maandag gepubliceerde zoekertje is overweldigend. De vriendengroep gaat er prat op dat ze nu op een “eerlijke, transparante manier” een geschikte kandidaat zal aanduiden.