Fans Bayern misnoegd: "75 euro voor een ticket? Wij zijn Neymar niet" MDB

10u17 8 REUTERS

De ticketprijzen swingen soms de pan uit in de Champions League en dat schoot in het verkeerde keelgat van de supporters van Bayern München. Zij moesten elk 75 euro neertellen om een ticket in het Parc des Princes te pakken kunnen krijgen. De fans besloten dan maar actie te ondernemen en ontrolden gezamelijk een spandoek. "75 euro voor een ticket? Wij zijn Neymar niet", klonk het in Parijs. Tot overmaat van ramp zagen de Duitse supporters hun team ook nog met 3-0 onderuit gaan tegen Paris Saint-Germain.

Photo News