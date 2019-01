Fans Arsenal willen Bollywood-ster niet meer als hun ambassadrice nadat ze conversatie deelde waarin Iwobi vergeleken wordt met ‘gorilla’ ODBS

29 januari 2019

12u29 0 Time-out Bollywood-ster Esha Gupta (33), die ook als ambassadrice van Arsenal door het leven gaat, kruipt door het stof nadat ze racistische commentaren over speler Alex Iwobi deelde met haar 3,4 miljoen volgers op Instagram.

Gupta biedt haar verontschuldigingen aan nadat ze de Nigeriaanse flankaanvaller vergeleek met een gorilla. Al maken ook haar excuses weinig indruk op de fans van Arsenal: de Indische claimt dat ze niet besefte dat het om racisme ging. De supporters hopen dan ook dat het bestuur van de ‘Gunners’ snel haar functie van ambassadrice afpakken. Gupta maakt ook al ‘naam’ in het Emirates Stadium door even samen te zijn met de Spaanse Arsenal-rechtsachter Hector Bellerin.

Een bericht van familielid Varun_Gupta17 tijdens het FA Cup-duel Arsenal - Manchester United (“Lost onze flankproblemen op. Ik kan die Iwobi met zijn gezicht als een gorilla daar niet langer zien, hij is zo slecht”), beantwoordde ze louter met een lachsalvo en “Ik begrijp ook niet waarom hij niet meer op de bank zit.” En ook op “het is alsof de evolutie bij hem gestopt is, hij is niet meegegaan van Neanderthaler naar man” kon ze alleen maar lachen. Waarop ze besliste die conversatie van niveau-nihil even te delen met haar miljoenen volgers. Ze verwijderde de post weliswaar snel, maar de schade was dan al aangericht met een screenshot dat viraal ging.

“Sorry mensen, vergeef me mijn fout en excuseer wanneer jullie dachten dat dit racistisch was. Stom van mezelf, als sportliefhebster.” Waarna ze haar bedenkelijke post weet aan de pijnlijke nederlaag van Arsenal tegen Man United (1-3). “Het was een conversatie waarin we beiden gefrustreerd waren door de wedstrijd. We wilden onze ontgoocheling wat weglachen. Nogmaals mijn excuses als dit naar racisme neigde. Weet dat ik al zelf slachtoffer ben geweest van racisme. Maar dat is iets waar ik niet fier op ben.”

Guys m sorry you thought it was racist. Was bad on my part, being a sports lover. Wallah never meant it. Sorry guys forgive the stupidity 🙏🏽 #gooner4life Esha Gupta(@ eshagupta2811) link

Gupta is al enkele jaren ambassadrice van de Noord-Londense club en wordt onder andere ingezet om de nieuwe shirt voor te stellen. Ze zegt dat ze haar liefde voor Arsenal heeft geërfd via haar vader.