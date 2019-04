Fan spot met killersinstinct van vedette, AS Roma nodigt hem dan maar doodleuk uit om het zelf te komen proberen GVS

12 april 2019

07u01 4 Time-out Twee keer nadenken voor je iets op sociale media neerpent. Het is een ongeschreven regel die ook Marco Nicolai beter had gevolgd. Op een compilatie van de mooiste goals van AS Roma-speler Cengiz Ünder schreef de man zonder nadenken: “Zelfs ík had dat doelpunt gemaakt.” De Italiaanse club nodigde de supporter dan maar uit om de proef op te som te nemen. Het gevolg is even pijnlijk als hilarisch.

Cengiz Ünder (21) is een opkomend talent van AS Roma. Niet vreemd dus dat de Italiaanse club een compilatie van z’n mooiste goals op Twitter gooide. Marco Nicolai bleek bij één bepaalde fase evenwel niet onder de indruk. “Zelfs ík had dat doelpunt tegen Parma gemaakt”, klonk het ietwat plagend in de comments. De club uit Rome bleek geprikkeld, want prompt nodigde het in samenwerking met een sponsor de man uit om na te gaan of de twitteraar wel degelijk over goede voetjes beschikt.

Enkele dagen later stond Nicolai plots in het Stadio Olimpico - waar AS Roma haar thuiswedstrijden afhaspelt - met als doel om in een identieke nagebootste spelsituatie de bal in de goal te deponeren. Of dat vlot verliep? Oordeel vooral zelf...

