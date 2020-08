Familieman Neymar met zoontje op vakantie in Spanje, waar ook landgenoot Ronaldo geniet van de zon Redactie

31 augustus 2020

15u13 0

Je zou het hem misschien niet geven, maar Neymar (28) is een echte familieman. De Braziliaanse superster vertoeft momenteel op vakantie op het Spaanse eiland Formentera, het kleinste van de Balearen. Uiteraard heeft hij daar z’n eigen bootje aangemeerd. Wanneer de groep zich dan toch eens op het strand waagt, worden ze belaagd door een horde enthousiaste fans. Als een beschermende vader neemt Neymar zijn zoon in de armen. Een verdiende vakantie voor de Braziliaan, die vorige week nog de finale van de Champions League speelde.

Toeval of niet, Neymar is niet de enige Braziliaanse voetballegende op Formentera. Ook Ronaldo - niet Cristiano, wel Nazário (43) - geniet er van de Spaanse zon en van zijn vrouw, Celina Lock. De tweevoudig wereldkampioen is voorzitter van eersteklasser Real Valladolid.

