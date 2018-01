Failliete Boris Becker wil trofeeën verkopen, maar zit met een probleem: hij vindt ze niet meer terug Hans Op de Beeck

25 januari 2018

11u45

Bron: Bild 4 Time-out Als 17-jarige hees hij de Wimbledon-trofee triomfantelijk in de lucht, als 49-jarige werd hij persoonlijk failliet verklaard. Nu is Boris Becker op schattenjacht.

In een poging aan zijn schuldeisers tegemoet te komen, was de curator van plan acht trofeeën uit de glorierijke tenniscarrière van de legendarische Duitser te verbeuren. Probleem: 'Boem Boem Boris' vindt die niet meer terug. Becker weet niet meer waar ze zijn, schrijft de Duitse tabloid Bild. Onder de verloren trofeeën vijf van zijn zes gewonnen grandslams. Drie van Wimbledon, twee van de Australian Open. En een gouden olympische medaille. Samen met de Britse vereffenaar doet Becker alvast een oproep: "Geef me mijn trofeeën terug!"

Alleen al met de verkoop van zijn drie Wimbledon-trofeeën hadden Becker en de curator verwacht een miljoen euro te kunnen ophalen. De Duitser ging ervan uit dat dit kleinood zich bevond bij de Duitse tennisbond, in de Tennis Hall of Fame van Wimbledon of in de All England Club in Londen zelf. Niets daarvan. Zo laat de vereffenaar weten: "Herr Becker kan zich niet meer herinneren waar de trofeeën zijn. We hebben gehoord bij de All England Tennis Club, de Duitse, Amerikaanse en Australische tennisbond en de Tennis Hall of Fame, maar zij stellen die trofeeën niet in hun bezit te hebben."

In juni van vorig jaar werd Becker door een Londens handelstribunaal failliet verklaard omdat hij een lening niet kon terugbetalen aan de Britse privébankier Arbuthnot Latham & Co. Verrassend nieuws, want tijdens zijn actieve loopbaan sloeg de Duitser een prijzengeld van 25 miljoen dollar bij elkaar en dankzij inkomsten uit reclame en zijn werk als presentator verzesvoudigde hij zijn vermogen. Zeker in Duitsland vragen ze zich dus af waar zijn miljoenen naartoe zijn.

De scheiding van zijn Barbara, die Becker had bedrogen met een serveerster in een kast, heeft hem heel veel geld gekost. Maar daarnaast blijft het koffiedik kijken en zijn er alleen de geruchten als zou hij miljoenen verloren zijn in een investering in een Nigeriaanse oliebron of dat hij een schuld van 41 miljoen Zwitserse frank heeft aan zakenman Hans-Dieter Cleven met wie hij een bedrijf opzette. Ook een belastingschuld wordt niet uitgesloten.

