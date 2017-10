Fàbregas geeft na dertien jaar toe: "Ik heb dat stuk pizza naar Ferguson gegooid" GVS

18u54 0 Time-out Op 24 oktober is het 13 jaar geleden dat 'The Pizzagate' zich afspeelde. Sindsdien heeft het verhaal zijn plaats in de Engelse voetbalfolklore afgedwongen. In de catacomben op Old Trafford was er na een intense wedstrijd tussen Manchester United en Arsenal een opstootje tussen de spelers van beide kampen. Het gevolg: United-coach Sir Alex Ferguson kreeg een stuk pizza vol in het aangezicht. Nu is eindelijk bekend wie de dader was van de rake worp: niemand minder dan Cesc Fàbregas.

Fàbregas deed de bekentenis bij het tv-programma A League of Their Own op Sky. "Ik hoorde veel lawaai in de catacomben. Ik dacht: 'wat is hier gaande?' Dus ik ging kijken terwijl ik een stuk pizza in mijn hand had. Ik zag Sol Campbell, Rio Ferdinand en Martin Keown elkaar allemaal duwen. Ik wilde me ermee bemoeien, maar ik wist niet hoe. Dus gooide ik maar met pizza", aldus de huidige Chelseamiddenvelder. Het goedje kwam recht in het gezicht van Sir Alex waarna ook zijn zwart kostuum besmeurd werd. "Ik bied mijn excuses aan Ferguson aan", vertelt Fàbregas nu. "Dat was niet mijn bedoeling."

Tot vandaag wist de Schot niet wie de dader was. "Er wordt her en der beweerd dat Fàbregas het stuk naar mij wierp, maar tot de dag van vandaag weet ik niet wie de boosdoener is", zei Ferguson enkele jaren geleden over het incident.



Nochtans kreeg de voormalige Unitedmanager al een serieuze hint. In 2014, 10 jaar na 'Pizzagate', hief Martin Keown al een tip van de sluier op door te stellen dat de schuldige "een Spaanse gast met een geweldige techniek" was. "Zelfs wat pizza's betreft had hij een fantastische techniek. Hij gooide hem als een frisbee.'' Fàbregas nu: "Keown is een leugenaar. Hij stond voor mij, was te druk met vuistslagen uit te delen: hij kon dus nooit iets gezien hebben", concludeerde de dribbelvaardige Spanjaard.



Het legendarische mysterie - dat in Engeland bijwijlen tot evenveel speculatie leidde als pakweg de raadsels rond Bigfoot en het Het Monster van Loch Ness, is bij deze eindelijk opgelost.

