F1-goudhaantje Max Verstappen verbaasd: "Was mijn grootvader ooit voorzitter van Racing Genk? Serieus?"

22 april 2018

10u49

Bron: De Zondag

Het leven zit vol verrassingen. Dat geldt ook voor Formule 1-talent Max Verstappen. Onze 20-jarige noorderbuur wist bijvoorbeeld niet dat zijn grootvader Robert Kumpen halfweg de jaren negentig voorzitter was van Racing Genk. "Mijn grootvader? Serieus?"

“Ik was toen ook nog niet geboren”, lacht Verstappen in een interview met De Zondag. “Maar neen, dat wist ik echt niet. Ik ken Racing Genk natuurlijk. Ik heb zelf ook gevoetbald, al was ik niet het grootste talent. Of ik fan ben van Genk? Neen. Ik supporter voor PSV. Philips was destijds een sponsor van mijn vader. Zo gingen we al eens een match kijken toen ik klein was. In België heb ik geen favoriet team. Het kan mij niet echt schelen wie daar wint”, aldus ‘Mad Max’.

Wereldkampioen

‘Mad Max’. Een bijnaam die Verstappen kreeg, vanwege zijn agressief rijgedrag. “Sommigen hebben inderdaad kritiek op mijn rijstijl”, luidt het bij de jonge Nederlander. “Als nieuwkomer moet je opboksen tegen gevestigde waarden. Die proberen je uit je evenwicht te brengen. Ik denk dat dat ook normaal is. Zij vinden het niet fijn dat een ‘new guy’ hen even gaat kloppen. Maar ik maak ook fouten, ik weet dat. Ik kan dat ook toegeven. Vandaar: ik kan nog beter.” Nog beter. Wereldkampioen? “Natuurlijk. Ik denk dat elke rijder die ambitie heeft.”

Ten slotte heeft Verstappen het in de Zondag over z’n dagelijks leven. “Soms is dat zwaar. Een dagje Amsterdam is niet de fijnste uitstap voor mij. Ik word voortdurend aangeklampt. Maar dat hoort erbij. Daarom woon ik ook in Monaco. Daar word ik veel minder lastiggevallen. Maar kijk: die kleine nadelen wegen niet op tegen de voordelen. Uiteindelijk leid ik het leven dat ik wil. Ik heb keihard moeten werken en veel moeten opgeven om te staan waar ik sta. Ik had geen jeugd zoals anderen, maar ik zou mijn leven voor niets ter wereld willen inruilen.”