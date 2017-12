Ex-topvoetballer George Weah schopt het tot president van Liberia Redactie

20u08 0 EPA Time-out George Weah is de nieuwe president van Liberia. De kiescommissie telt de stemmen nog, maar de eerste Afrikaanse Gouden Bal-winnaar heeft de overwinning al opgeëist.

Weah zou bij de verkiezingen van afgelopen dinsdag 12 van de 15 districten hebben gewonnen. Volgens de voorlopige telling behaalde hij 61,5 procent van de stemmen. Zijn concurrent, de 73-jarige vicepresident Joseph Boakai, moet zich tevreden stellen met de resterende 38,5 procent. Aangezien al 98,1 procent van de stemmen geteld is, kan de kloof tussen de twee kandidaten niet meer overbrugd worden.

Daarmee heerst 'Koning George', zoals zijn aanhangers hem noemen, de komende zes jaar over Liberia. George Weah, in 1995 winnaar van de Gouden Bal, zal op 22 januari huidig president Ellen Johnson Sirleaf opvolgen. Het West-Afrikaanse land krijgt daarmee zijn eerste democratische machtsoverdracht in meer dan zeventig jaar.

Sloppenwijk

De ambtswoning van de president ligt op steenworp afstand van het hutje waar Weah opgroeide. Zijn ouders waren te arm om voor hem te zorgen en stuurden hem naar zijn oma. Zo belandde hij in Clara Town, een overbevolkte, door ziekten geplaagde sloppenwijk in de hoofdstad Monrovia.

Dankzij zijn voetbaltalent wist hij de wijk te ontvluchten. Als tiener belandde Weah bij een competitieclub. Hij stopte met school en stortte zich volledig op zijn voetbalcarrière. Zijn leven veranderde drastisch toen voetbaltrainer Arsene Wenger hem op 21-jarige leeftijd naar Europa haalde. Weah speelde er voor AS Monaco, Paris Saint Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City en Olympique Marseille.

Voetbalbond

De Liberiaan speelde de sterren van de hemel. De voetbalbond FIFA riep hem in 1995 uit tot de beste speler ter wereld en Weah won in dat jaar de prestigieuze Gouden Bal. Als eerste Afrikaanse speler ooit. Ondertussen woedde in zijn thuisland een bloedige burgeroorlog, waarbij naar schatting een kwart miljoen doden vielen.

Weah vergat zijn thuisland niet. Hij betaalde uit eigen zak voor het nationale voetbalteam, dat zo wedstrijden in het buitenland kon spelen. En als gepassioneerd muzikant maakte hij met tal van Afrikaanse popsterren protestnummers tegen de vele oorlogen in het continent.

Het maakte Weah populair. Maar voormalig krijgsheer en dictator Charles Taylor pruimde hem niet. De voetbalster had geweigerd om zijn zonnebril af te zetten toen hij hem bezocht. Taylor vond dat respectloos. Hij verweet Weah dat hij uit was op zijn baan.

EPA

Knokploegen

Taylor maakte Weah het leven zuur. In 1996 riep de voetballer de Verenigde Naties op om vredestroepen in Liberia te legeren. De krijgsheer stuurde daarop knokploegen naar Weahs huis in Monrovia waar ze boel plunderden en twee nichtjes van de voetballer verkrachtten.

De dictator kwam uiteindelijk ten val en ontvluchtte het land. Weah stelde zich kandidaat voor het presidentschap. Hij nam het in 2005 op tegen Ellen Johnson Sirleaf, die op Harvard had gestudeerd. ''Gekwalificeerd versus populair" kopten de Liberiaanse kranten destijds. Zonder schooldiploma en politieke ervaring was Weah geen partij voor haar.

AP George Weah in het shirt van Chelsea.

School

Weah maakte ondertussen zijn school af en stelde zich kandidaat voor het vice-presidentschap. Hij verloor opnieuw. Pas in 2014 boekte de voormalige topvoetballer ook een politiek succes. Hij werd senator. De vader van drie kinderen inspireerde de kiezer met verhalen over armen die de regie over hun eigen leven nemen, refererend aan zijn eigen miserabele jeugd.

Kritiek

De 51-jarige Weah rekent voorgoed af met de kritiek over zijn gebrek aan politieke ervaring. "Al sinds het begin van mijn voetbalavontuur hoor ik dezelfde negativiteit", schreeuwde hij zijn aanhangers enkele weken geleden toe. "Mensen zeggen dat ik het niet zal halen. Mensen zeggen dat het een mislukking wordt. Ik luister niet naar ze.''