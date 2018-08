Ex-speler Liverpool over moeilijke jeugd: "Vader stal op mijn 14de verjaardag geld van me om er drugs mee te kopen" MDB

07 augustus 2018

11u16

Bron: Mental/The Mirror 0 Time-out Een makkelijke jeugd kende Jermaine Pennant allerminst. De man die met Liverpool in 2007 nog de Champions League-finale speelde tegen Milan, komt nu op de proppen met een autobiografie. Daarin doet de Engelsman een boekje open over de drugsverslaving van zijn vader.

"Ik zal me altijd één verjaardag herinneren", gaat Pennant in zijn boek 'Mental' terug in de tijd. "Ik denk dat ik 14 was en ik kreeg wat kaarten van mijn grootmoeder en enkele familieleden. Alles samen zat er zo'n 40 pond (45 euro) bij. 'Heb je wat geld gekregen?', vroeg mijn vader. Ik vertelde hem dat ik wat had gekregen voor mijn verjaardag. 'Oké, geef het maar aan mij en dan geef ik het terug', zei hij. Ik wist waarom hij het geld wou en wist dat ik het niet terug zou krijgen omdat hij verslaafd was aan drugs. Het nam zijn hele leven over. 'Geef me geld.' Hoe zeg je tegen je vader neen? Dus hij nam het geld van me af. Ik begon te wenen en hij vertelde dat ik moest stoppen. Dat hij het geld terug zou geven. Ik heb het nooit terug gezien."

De vader van Pennant was niet alleen verslaafd aan drugs, hij verkocht het ook. Daarvoor moest hij tot twee keer toe brommen. Eerst verzeilde hij een jaar en zes maanden in de gevangenis, daarna nog iets langer met een gevangenisstraf van twee jaar. "Op een dag zou ik me klaarmaken om naar school te gaan", vertelt Pennant. "Het was 7u en ik lag nog in bed. Het enige dat ik hoorde waren luide knallen. De deur vloog open en agenten liepen de trap op. 'Ik heb helemaal niets gedaan', mas mijn eerste gedachte. Ik dacht dat ze achter me aan zaten. Uiteindelijk namen ze mijn vader mee. Ik had geen moeder, wel een stiefmoeder maar zij was mijn moeder niet. Mijn vader was dus de enige persoon. Ik keek naar hem op."

De drugsproblemen doken een eerste keer op wanneer de vader van Pennant begon te dealen. Hij deed het zelfs van thuis uit. De toen 12-jarige Jermaine wist dus al snel hoe de vork in de steel zat. "Drugs zien was compleet normaal. Als ik het voetbal en mijn goede vrienden die voor me zorgden niet had, had ik allicht hetzelfde gedaan. Ik denk dat als ik een andere opvoeding had gehad, als mijn moeder en vader er altijd waren geweest, dat ik dan voor Engeland had gespeeld. Dan had ik een grotere carrière, zeker weten. Ik had een goede voetbalcarrière en ik ben ook niet ongelukkig. Maar ik had meer kunnen doen. Dat weet ik, ik ben de eerste om dat toe te geven."

De band tussen vader en zoon is ondertussen wel hersteld. "Hij kwam naar mijn huwelijk, dat was een emotionele dag. Hij beseft dat hij fouten heeft gemaakt en heeft zich daarvoor verontschuldigd. Ook voor het feit dat hij er voor een groot deel in mijn leven niet was."