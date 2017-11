Ex-profvoetballer Carl Hoefkens verkoopt zijn Spaanse villa met prijskaartje van liefst 745.000 euro Mike De Beck

18u44

Bron: Riva Property Group 0 Riva Property Group

Als u nog een stevig zakcentje achter de hand hebt en altijd al droomde om een villa in Spanje op te kopen, dan kan Carl Hoefkens u wel iets aanbieden. De voormalige voetballer (ondertussen al 39 jaar) van onder meer Lierse, Club Brugge en Stoke City heeft zijn stulpje dichtbij Estepona (een stad in de provincie Málaga) te koop gezet. Wel voor een duizelingwekkend bedrag van liefst 745.000 euro. Bekijk hieronder (of op deze link) de foto's van de schitterende villa, uiteraard met zwembad.

