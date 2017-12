Ex-pornoster die nu eigen sportshow opluistert, heeft haar reputatie tegen wanneer ze de worstelsport beledigt Hans Op de Beeck

08u30 0 instagram miakhalifa Time-out Daar is Mia Khalifa weer. De gewezen pornoster, tegenwoordig populair als 'sportjournaliste' voor de YouTube-show 'Out of Bounds', heeft tegen de kar gereden van het WWE (World Wrestling Entertainment) en dat zal ze geweten hebben.

"Pijnlijk gênant", zo omschreef Khalifa (24) de Amerikaanse worstelsport, toen het in haar show ging over de overgang van Ronda Rousey, lang de bekendste vrouwelijke UFC-vechtster, naar het WWE. Om nog wat meer controverse uit te lokken, zei ze erbij: "Het wordt de dood van haar carrière. Ik heb geen respect voor het WWE. Het is geen echte sport."

Dat kon Hurricane Helms, een ex-ster in het WWE en populair bij de fans, niet zomaar over zich heen laten gaan. Op Twitter pakte hij uit met een rake punch, tot jolijt van velen. "Ik ga me er niet druk in maken dat een pornoster geen respect heeft voor Pro Wrestling. Ze heeft recht op haar mening. Onze sportlichamen kunnen best tegen een stoot... net als het hare."

WWE Hurricane Helms.

Khalifa, op PornHub de meest bekeken actrice ooit, heeft zich al een reputatie op de hals gehaald door vele sportlui die haar via persoonlijke berichtjes contacteren, te 'ontmaskeren' via de sociale media. Dat leverde haar zelfs al de bijnaam 'Zwarte weduwe van de sport' op, omdat het nadien steil bergaf ging met de carrières van desbetreffende sporters. Maar de laatste tijd krijgt ze er steeds meer zelf van langs. Toen ze enkele weken geleden tweette over de 20-jarige JuJu Smith-Schuster, wide receiver van de Pittsburgh Steelers in het NFL, dat hij haar nieuwe favoriete volger op Twitter is, antwoordde de kerel louter met: "Oh nee laat het maar zo, hier trap ik niet in. Ik ben jong maar niet stom."

instagram miakhalifa

En onlangs werd ze tijdens een baseballwedstrijd tussen de LA Dodgers en de Chicago Cubs het stadion uitgezet (zie video hieronder uit de show 'Out of Bounds') omdat ze een fan getrakteerd had op een vuistslag in het gezicht. De man wou naar verluidt ongevraagd een selfie met haar nemen.