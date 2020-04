Ex-ploegmaat over de verjaardagsfeestjes van Ronaldo: “Ik moest met mijn vrouw mee naar huis toen er bus vol dames arriveerde” YP

21 april 2020

08u17

Bron: Marca 0 Real Madrid Even terug kon u hier al lezen Koninklijke te spelen. Even terug kon u hier al lezen hoe Ronaldo samen met Roberto Carlos, Luis Figo, David Beckham en Iker Casillas herinneringen ophaalde aan het rijk van ‘Los Galácticos’ bij Real Madrid. Ook gewezen verdediger Ivan Helguera, 45 intussen, heeft nu via een Instagram live wat details gegeven over hoe het was om toen voor dete spelen.

Helguera’s naam mag dan ietwat minder ronkend zijn dan die die hierboven werden geciteerd, toch kan de 47-voudig international best wel wat adelbrieven voorleggen: hij kwam tussen 1999 en 2007 tot 346 wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij goed was voor 33 goals en 14 assists. In die periode won Real ook twee keer de Champions League en werd het drie keer kampioen.

“Beckham, Zidane of Figo waren geweldige professionals. Roberto Carlos en Ronaldo gingen dan weer graag eens uit, maar ze maakten er ook geen dagelijkse gewoonte van. Als we bijvoorbeeld op zaterdag moesten spelen en we wonnen, dan gingen zij nog wel een stapje zetten. Maar ‘t was niet zo dat ze, in het geval van een wedstrijd op zondag, de vrijdag of zaterdag voordien dan de bloemetjes gingen buiten zetten. Zo erg was het nu ook weer niet.” Al konden de feestjes van Ronaldo wel tellen, zo herinnert Helguera zich. “Ik was samen met mijn vrouw op een van zijn verjaardagsfeestjes, toen ineens een bus met jongedames kwam aangereden. Mijn vrouw opperde meteen om met haar mee naar huis te gaan, hetzelfde gold voor Luis Figo. Dat feestje ging toen trouwens door in het huis dat Ronaldo later aan Sergio Ramos verkocht.”

De gewezen verdediger komt ook nog eens terug op het ontslag van Vicente Del Bosque. Die had Real in 2002-2003 nog naar de titel had geloodst, maar het mislopen van succes in de Champions League zou hem uiteindelijk de kop kosten. “Het bestuur wilde Del Bosque ontslaan, maar wij wilden dat hij bleef. In die mate zelfs dat we onze landstitel niet wilden vieren. Heel wat spelers wilden die viering boycotten, maar uiteindelijk draaiden ze toch bij. De sfeer was wel best vreemd op het stadhuis: aangezien vele spelers niet wilden dat Del Bosque eruit ging, was het moeilijk om er ten volle van de genieten”, aldus Helguera, die zijn carrière uiteindelijk zou beëindigen bij Valencia.