Ex-Miss Universe zorgt met deze foto ongewild voor controverse in haar land

Bron: News.com 0 La nueva camiseta de la Seleccion Colombia me empodera. Lista para apoyarlos el otro año en Rusia. #HereToCreate @adidasco @adidasfootball @jamesrodriguez10 @d_ospina1 @cuadrado Een foto die is geplaatst door Paulina Vega Dieppa (@paulinavegadiep) op 06 nov 2017 om 14:37 CET Time-out In Colombia is ophef ontstaan over de promocampagne rond het nieuwe shirt van de nationale damesploeg. Sponsor Adidas koos ervoor om de campagne te bouwen rond voormalig Miss Colombia en Miss Universe Paulina Vega Dieppa en dat is niet bij iedereen in goede aarde gevallen.

Vooral keepster Vanessa Cordoba (de dochter van 73-voudig international Oscar Cordoba) nam het voortouw. “Ik heb niks tegen Adidas en ik begrijp dat voetbal een sport is voor iedereen – of je ze nu actief beoefent of niet. Ik begrijp ook dat Adidas, puur reclamegericht, koos voor een succesvol en invloedrijk iemand. Maar wanneer het gaat over respect en verdienste voor de sport, vind ik dat iemand van de speelsters had moeten gekozen worden.”

Aunque la vida vaya a 1000 revoluciones por minuto, solo preocúpate por vivir y disfrutar cada instante. Se Feliz ! 📷 @linaarciniegas Een foto die is geplaatst door Vanessa Cordoba (@vcordoba1) op 30 sep 2017 om 22:10 CEST

“Het is goed dat bekende figuren in de strijd worden gegooid om het voetbal te helpen promoten, maar ik begrijp niet dat Paulina Vega wordt verkozen boven, pakweg Catalina Usme (een andere speelster van de nationale ploeg, red)”. Woorden die op veel bijval kunnen rekenen, ook vanuit de mannenploeg. “Cordoba’s ongenoegen is compleet gerechtvaardigd", klinkt het op de officiële Twitteraccount. "Maar Adidas heeft een onvrijwillige fout gemaakt en we zijn er zeker van dat die zal rechtgezet worden.”

Cordoba, die erom bekend staat zich in te zetten voor gendergelijkheid in het voetbal, voelt zich geruggensteund door de vele reacties die ze kreeg. “DUIZENDMAAL DANK aan iedereen die zich hierover heeft uitgelaten. Het is een verrijkende ervaring geweest om alle verschillende commentaren te lezen en te horen. Ik voel enkel respect en kijk op naar de vrouwen in ons land en in heel de wereld. We staan hier samen voor. Ik ben blij dat ik het onderwerp kunnen aankaarten heb. We gebruiken het shirt voor de liefde voor ons land, dus laat het staan voor unie, gelijkheid en rechtvaardigheid!”

Muchas gracias a todas las personas que se han vueltos partícipes en esta opinión sobre la nueva camiseta de la @FCFSeleccionCol ⚽️🇨🇴 ... Vanessa Cordoba(@ VCordoba1) link

Ha sido una experiencia enriquecedora poder leer y escuchar distintos puntos de vista... Vanessa Cordoba(@ VCordoba1) link

Mi único sentimiento hacia las mujeres de nuestro país y resto del mundo es respeto y admiración por que estamos en esto juntas... Vanessa Cordoba(@ VCordoba1) link

Me alegro haberle podido dar visibilidad al tema y espero que tod@s aportando un granito de arena podamos ir moldeando nuestra sociedad... Vanessa Cordoba(@ VCordoba1) link

Nosotr@s usamos esa 👕👚 por amor a nuestro país así que hagamos que represente UNIÓN, IGUALDAD y EQUIDAD! #AbrazoDeAtajada #UnidosPorUnPais Vanessa Cordoba(@ VCordoba1) link

Vega Dieppa, was zich van geen kwaad bewust. Zij gaf aan trots te zijn dat ze het nieuwste shirt mocht showen. “Het nieuwe Colombiaanse shirt geeft me kracht. Ik ben klaar om te supporteren wanneer ze volgend jaar in Rusland aan de slag gaan”, klonk het bij de promofoto die ze op haar Instagram gooide.

