Ex-Miss België verdedigt Duivelse eer op ons WK van de WAG's, in andere partij is er Engelse overdaad versus Tunesische discretie Redactie

18 juni 2018

06u30 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag. Stemmen kan tot 24u.

Groep G: België - Tunesië

Eindelijk, onze Rode Duivels! Bank vooruit, Noémie Happart (25). Sinds vorig jaar de vrouw van Yannick Carrasco. Happart is geboren in het Luikse Grâce-Hollogne en pakte in 2013 de titel van Miss België. Een jaar later eindigde ze op een verdienstelijke elfde plaats als Miss World. De mondiale voetbalwereld leerde haar kennen toen Carrasco twee jaar geleden voor Atlético Madrid scoorde in de Champions League-finale tegen Real en hij prompt Noémie een zoen gaf. Happart komt uit tegen Angie Malca, de vrouw van doelman Jaime Penedo, die straks in de goal staat tegen België. Samen hebben ze twee kinderen. 't Is te hopen dat Penedo zich straks meer dan twee keer moet omdraaien.

Noémie Happart:

Angie Malca:

❤️ el tiempo pasa.. No se detiene... Mi amor por ti esta intacto ⭐️ tu y Matias son mis angelitos en la tierra 👬👼 Een foto die is geplaatst door null (@angiepenedo2326) op 15 jun 2015 om 21:27 CEST

Buenos días con mucha alegría 🌠 mañana cumple mi pulguita mayor y #estoyfeliz ❤️🙏🏻🎂👨‍👨‍👧‍👦 Een foto die is geplaatst door null (@angiepenedo2326) op 22 dec 2016 om 07:58 CET

Groep G: Tunesië - Engeland

De andere partij in de groep van België gaat tussen Tunesië en Engeland, of Melis Mutu versus Ruby Mae. Mutu is de partner van linksachter Oussama Haddadi, die sinds vorig jaar voor het Franse Dijon uitkomt nadat hij zeven jaar lang bij het Tunesische Club Africain gespeeld heeft. Mae (23) van haar kant is het liefje van Dele Alli, een van de Engelse talentknapen die voor Tottenham uitkomt. Bekend om zijn geniale baltoetsen, maar ook zijn kort lontje. Mae is een succesvol (lingerie- of badpakken)model en kwam voor het eerst naar buiten als de partner van Dele nadat de Engelsen zich twee jaar geleden op het EK blameerden tegen IJsland en Alli getroost werd door Mae. Samen met de partners van Jamie Vardy en Kyle Walker is Mae de enige Engelse WAG die zich -tegen de Britse traditie in- ietwat 'high profile' opstelt en ze wordt ook in Rusland verwacht.

📸 Today 📸 Een foto die is geplaatst door null (@rubymae3223) op 26 sep 2017 om 21:57 CEST

🌞 Een foto die is geplaatst door null (@rubymae3223) op 01 jun 2016 om 13:35 CEST

Thankyou for this lovely bikini! @diamondtideswimwear Een foto die is geplaatst door null (@rubymae3223) op 19 jul 2016 om 19:28 CEST

Melis Mutu:

⚪️ Een foto die is geplaatst door null (@melismutu) op 06 jun 2018 om 16:31 CEST

#nofilter #yesmakeup 🤦🏼‍♀️ Een foto die is geplaatst door null (@melismutu) op 24 apr 2018 om 14:05 CEST

#whatabeautifulsunday 💛 #morning ☀️ Een foto die is geplaatst door null (@melismutu) op 11 mrt 2018 om 11:30 CET