Ex-Marseillespits deelt per ongeluk eigen seksvideo: “Ik drukte op het verkeerde knopje” MMP

31 juli 2019

15u52 0 Time-out Gênant. Dat is het minste wat je kan zeggen wanneer je per ongeluk intieme beelden vanuit de slaapkamer deelt. Het overkwam ex-Marseillespits Clinton N’Jie na een wild nachtje stappen. De Kameroense international wou zichzelf googelen na zijn transfer naar Dynamo Moskou, maar hij “drukte op het verkeerde knopje” en het kwaad was geschied.

De 25-jarige aanvaller, die eerder voor Lyon, Tottenham en Marseille speelde, vertelde dat hij te veel gedronken had toen hij zijn transfer naar Dynamo Moskou aan het vieren was. “Ik had wat te veel op en het leek me wel eens leuk om het nieuws rond mijn transfer te lezen. Maar ik drukte op een verkeerd knopje waardoor die beelden op Snapchat kwamen. Sorry, het was niet mijn bedoeling”, excuseerde de spits zich.

Toen hij de beelden uiteindelijk verwijderde hadden duizenden mensen zijn avontuurtje al bekeken. Met wie N’Jie de lakens deelde is vooralsnog niet geweten.

In drie seizoenen in de Ligue 1 scoorde de Kameroener 16 goals in 83 wedstrijden voor Marseille nadat hij bij Tottenham niet kon doorbreken. Recent scoorde hij nog op de Africa Cup in een 3-2-verlies tegen Nigeria bij de laatste 16.